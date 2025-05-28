Зеленський оцінив темпи мобілізації в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з мобілізацією в Україні не змінилася, а надходження зброї в країну тривають.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами 27 травня.
Зеленський прокоментував мобілізацію в Україні
За словами президента, він заслухав доповіді керівництва Генерального штабу і командувача Сухопутних військ, і наразі мобілізація відбувається в межах запланованого.
– Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні півроку. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять, – сказав Зеленський.
Також український лідер наголосив, що постачання зброї в Україну не припиняється. Ба більше, тривають активні переговори з партнерами щодо збільшення таких поставок.
– Здебільшого на рівні міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому й потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас, – пояснив президент.
Зеленський наголосив, що для закупівлі зброї, зокрема артилерійських снарядів і ППО, потрібні гроші.
– Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що це безкоштовна допомога, що вона зменшується, а у війни апетит не зменшується – війна ось така, яка є, – і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо, – додав він.