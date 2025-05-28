Зеленський оцінив темпи мобілізації в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з мобілізацією в Україні не змінилася, а надходження зброї в країну тривають.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 27 травня.

Зеленський прокоментував мобілізацію в Україні

За словами президента, він заслухав доповіді керівництва Генерального штабу і командувача Сухопутних військ, і наразі мобілізація відбувається в межах запланованого.

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– Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні півроку. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять, – сказав Зеленський.

Також український лідер наголосив, що постачання зброї в Україну не припиняється. Ба більше, тривають активні переговори з партнерами щодо збільшення таких поставок.

– Здебільшого на рівні міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому й потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас, – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що для закупівлі зброї, зокрема артилерійських снарядів і ППО, потрібні гроші.

– Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що це безкоштовна допомога, що вона зменшується, а у війни апетит не зменшується – війна ось така, яка є, – і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо, – додав він.

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