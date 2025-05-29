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Карта боевых действий на 29 мая 2025 года – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжается война, поэтому карта боевых действий ежедневно трансформируется и меняется. Как линия фронта выглядит сейчас на картах — смотрите в материале Фактов ICTV.

Карты боевых действий в Украине на 29 мая 2025

карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій

Потери РФ на 29 мая 2025

  • личного состава — около 984 940 (+1050) человек;
  • танков — 10 864;
  • боевых бронированных машин — 22 645 (+1);
  • артиллерийских систем — 28 386 (+31);
  • РСЗО — 1 397;
  • средств ПВО — 1 171;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 999 (+81);
  • крылатых ракет — 3 265;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 015 (+56);
  • специальной техники — 3 902.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 191-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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