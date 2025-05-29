Карта боевых действий на 29 мая 2025 года – ситуация на фронте

В Украине продолжается война, поэтому карта боевых действий ежедневно трансформируется и меняется. Как линия фронта выглядит сейчас на картах — смотрите в материале Фактов ICTV.

Карты боевых действий в Украине на 29 мая 2025

Потери РФ на 29 мая 2025

личного состава — около 984 940 (+1050) человек;

танков — 10 864;

боевых бронированных машин — 22 645 (+1);

артиллерийских систем — 28 386 (+31);

РСЗО — 1 397;

средств ПВО — 1 171;

самолетов — 372;

вертолетов — 336;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 999 (+81);

крылатых ракет — 3 265;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 50 015 (+56);

специальной техники — 3 902.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 191-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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