Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 29 травня 2025 року – ситуація на фронті
В Україні продовжується війна, тож карта бойових дій щодня трансформується та змінюється. Як лінія фронту виглядає наразі на мапах – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Карти бойових дій в Україні на 29 травня 2025
Втрати РФ на 29 травня 2025
- особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб;
- танків ‒ 10 864;
- бойових броньованих машин ‒ 22 645 (+1);
- артилерійських систем – 28 386 (+31);
- РСЗВ – 1 397;
- засобів ППО ‒ 1 171;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 999 (+81);
- крилатих ракет ‒ 3 265;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 015 (+56);
- спеціальної техніки ‒ 3 902.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 191-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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