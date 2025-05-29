Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Хто покинув МастерШеф 15 у 13-му випуску після боротьби за місце на кухні
У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті
Продав найцінніше: Козловський вперше розповів, як закрив борги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогрес Костюк та виліт Калініної з першої сотні
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Карта бойових дій на 29 травня 2025 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні продовжується війна, тож карта бойових дій щодня трансформується та змінюється. Як лінія фронту виглядає наразі на мапах – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Карти бойових дій в Україні на 29 травня 2025

карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
Фото: ISW
карта бойових дій
Фото: ISW
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій
карта бойових дій

Втрати РФ на 29 травня 2025

  • особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб;
  • танків ‒ 10 864;
  • бойових броньованих машин ‒ 22 645 (+1);
  • артилерійських систем – 28 386 (+31);
  • РСЗВ – 1 397;
  • засобів ППО ‒ 1 171;
  • літаків – 372;
  • гелікоптерів – 336;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 999 (+81);
  • крилатих ракет ‒ 3 265;
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 015 (+56);
  • спеціальної техніки ‒ 3 902.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 191-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь