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РФ боится отправлять Украине меморандум, потому что он имеет нереалистичные ультиматумы — МИД

Георгій Тихий
Фото: МИД

Министерство иностранных дел Украины считает, что Москва до сих пор не передала Киеву свой так называемый меморандум о прекращении огня, ведь “боятся”.

Об этом написал представитель дипломатического ведомства Георгий Тихий.

В МИД прокомментировали отсутствие меморандума от РФ

По мнению Тихого, документ, скорее всего, содержит нереалистичные требования, и поэтому россияне не спешат его обнародовать.

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— Боязнь россиян отправлять Украине свой меморандум свидетельствует о том, что он, вероятно, наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся обнаружить, что тормозят мирный процесс, — написал спикер МИД.

Тихий призвал Россию немедленно передать меморандум и перестать играть в политические игры, “которые лишь показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была пустой”.

Он также показал скриншот новости, где пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал “неконструктивным” требование Украины сразу предоставить проект мирного плана.

Кроме того, Песков заявил, что Россия еще не получила ответа на свое предложение встретиться 2 июня в Стамбуле для обсуждения мирного урегулирования.

По его словам, именно РФ предложила встречу, поэтому требовать от нее немедленных действий — якобы неправильно.

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Война в Украине, МЗС України, Росія
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