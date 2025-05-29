РФ боїться надсилати Україні меморандум, бо він має нереалістичні ультиматуми – МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає, що Москва досі не передала Києву свій так званий меморандум про припинення вогню, адже “бояться”.

Про це написав речник дипломатичного відомства Георгій Тихий.

У МЗС прокоментували відсутність меморандуму від РФ

На думку Тихого, документ, найімовірніше, містить нереалістичні вимоги, і тому росіяни не поспішають його оприлюднювати.

Зараз дивляться

– Боязнь росіян надсилати Україні свій меморандум свідчить про те, що він, імовірно, сповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що гальмують мирний процес, – написав речник МЗС.

Тихий закликав Росію негайно передати меморандум і перестати грати в політичні ігри, “які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою”.

Він також показав скріншот новини, де прессекретар Кремля Дмитро Пєсков назвав “неконструктивною” вимогу України одразу надати проєкт мирного плану.

Крім того, Пєсков заявив, що Росія ще не отримала відповіді на свою пропозицію зустрітися 2 червня в Стамбулі для обговорення мирного врегулювання.

За його словами, саме РФ запропонувала зустріч, тому вимагати від неї негайних дій – нібито неправильно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.