У России есть четыре дня, чтобы передать меморандум о мире – Умеров

Украина официально передала свой документ с предложениями по миру российской стороне. Теперь у Москвы есть как минимум четыре дня, чтобы предоставить свой меморандум с предложениями по прекращению боевых действий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украина передала РФ документ с предложениями по миру

По словам министра, он лично вручил документ представителю российской делегации. В нем изложена официальная позиция Киева по прекращению огня.

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— Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их “меморандум”, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны, – подчеркнул Умеров.

Министр акцентировал внимание на том, что у России есть еще как минимум четыре дня, чтобы передать свой ответ.

— У российской стороны есть еще как минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для проработки их документ, – добавил он.

Умеров напомнил, что россияне обещали предоставить свой меморандум сразу после обмена пленными.

— Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат, – подчеркнул министр.

Напомним, во время переговоров, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, стороны договорились изложить свои видения потенциального прекращения огня в письменном формате.

Впоследствии, после разговора с американским президентом Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении подготовить “меморандум”, который будет касаться возможного будущего мирного соглашения.

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