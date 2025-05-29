США ждут переговоры Украина-Россия в Стамбуле, но не подтверждают свое участие

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что администрация США надеется на проведение прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле на следующей неделе.

В то же время она отметила, что пока не может подтвердить участие американской стороны в этих переговорах.

Об этом пишет The Guardian.

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Речь идет о новом раунде потенциальных мирных переговоров, запланированном на 2 июня в Турции.

По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, от российской стороны в Стамбул снова отправится та же делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимира Путина — Владимир Мединский.

Этот состав уже участвовал в предыдущих переговорах, которые были подвергнуты резкой критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского из-за низкого уровня делегации РФ.

В МИД Украины в свою очередь отметили, что состав украинской делегации будет зависеть от того, кого официально представит Москва.

Киев пока не подтвердил свое участие в переговорах 2 июня и призывает российскую сторону заранее предоставить письменный меморандум о прекращении огня.

Именно этот документ, по словам украинских дипломатов, должен стать предметом предварительного ознакомления перед возможным вторым раундом переговоров.

Ранее в украинской стороне заявляли, что ни один новый план от России, который Москва обещала подготовить, так и не был передан — ни Украине, ни странам-посредникам, включая Турцию.

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