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Лише Росія висуває умови: Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та місці

Георгій Тихий
Фото: МЗС

Україна відкрита до проведення мирних переговорів у будь-якому форматі та місці — вимоги висуває виключно Росія.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час під час пресконференції.

МЗС про переговори з РФ

— Ми готові зустрічатися в будь-яких форматах, в будь-якій географії, в будь-якому місці, яке може їх провести. Це тільки Росія висуває вимоги: їм подобається це місце, цей день, у них є всі ці умови. У нас їх немає, — сказав Тихий.

За його словами, принципово важливим для Києва є присутність за столом переговорів європейських партнерів.

Зараз дивляться

— Європа має бути частиною цього процесу, тому що результати мирного процесу безпосередньо впливають на Європу, – додав речник МЗС.

Він також відзначив значення Туреччини як ключової платформи для переговорів і висловив вдячність Анкарі за надану підтримку.

Коментуючи інцидент під час попередньої зустрічі в Стамбулі у травні, речник МЗС зазначив, що російська сторона наполягала, аби США не брали участі у переговорах.

— Американська сторона досі дивується, чому росіяни не хотіли, щоб вони були в кімнаті. Що вони мають приховувати? Можливо, вимоги, які вони висувають, настільки жорсткі, що не витримують критики. І саме тому їм важливо, аби Сполучені Штати не чули ці умови, — припустив Тихий.

Він зауважив, що Україна розглядає США як ключового учасника процесу мирного врегулювання та високо цінує їхню роль.

Наступний раунд мирних переговорів потенційно може відбутися у Стамбулі 2 червня — таку пропозицію висунула РФ. Втім, Україна поки що офіційно не дала згоди. Київ наполягає, щоб Москва попередньо надала “меморандум” щодо припинення вогню для ознайомлення перед можливим другим раундом переговорів.

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Георгій Тихий

Джерело: Суспільне

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