Обещанный Россией меморандум о мире никто не видел — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия намеренно затягивает войну и вводит в заблуждение страны, которые пытаются повлиять на Кремль дипломатическим путем.

По его словам, слова и обещания со стороны Москвы не имеют никакой ценности, а попытки договориться без давления — напрасны.

Россия сознательно затягивает войну — Зеленский

Зеленский сообщил, что провел координационное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главой МИД Андреем Сибигой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Обсуждались вопросы дипломатической активности, в частности подготовка международных встреч, которые запланированы уже на этой неделе.

Также, по словам главы государства, состоялись контакты с партнерами из США и Европы.

— Всем надо говорить честно — всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением, — подчеркнул президент.

Он отметил, что “слова с Москвой не работают”. Так называемый меморандум, который россияне обещали и, по их словам, готовили более недели, до сих пор никто не видел.

— Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу, — сказал глава государства.

Зеленский считает, что подготовка “референдума” — очередной российский обман.

Россияне делают все, чтобы международные встречи превратились в пустые формальности. И это, по мнению президента, еще одна причина для усиления санкционного давления.

Напомним, вчера Умеров сообщил, что Украина официально передала свой документ с предложениями по миру российской стороне. Теперь у Москвы есть минимум четыре дня, чтобы предоставить меморандум с предложениями о прекращении боевых действий.

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