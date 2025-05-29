Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.

Обещанный Россией меморандум о мире никто не видел — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Россия намеренно затягивает войну и вводит в заблуждение страны, которые пытаются повлиять на Кремль дипломатическим путем.

По его словам, слова и обещания со стороны Москвы не имеют никакой ценности, а попытки договориться без давления — напрасны.

Россия сознательно затягивает войну — Зеленский

Зеленский сообщил, что провел координационное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главой МИД Андреем Сибигой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Сейчас смотрят

Обсуждались вопросы дипломатической активности, в частности подготовка международных встреч, которые запланированы уже на этой неделе.

Также, по словам главы государства, состоялись контакты с партнерами из США и Европы.

 — Всем надо говорить честно — всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением, — подчеркнул президент.

Он отметил, что “слова с Москвой не работают”. Так называемый меморандум, который россияне обещали и, по их словам, готовили более недели, до сих пор никто не видел.

— Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу, — сказал глава государства.

Зеленский считает, что подготовка “референдума” — очередной российский обман.

Россияне делают все, чтобы международные встречи превратились в пустые формальности. И это, по мнению президента, еще одна причина для усиления санкционного давления.

Напомним, вчера Умеров сообщил, что Украина официально передала свой документ с предложениями по миру российской стороне. Теперь у Москвы есть минимум четыре дня, чтобы предоставить меморандум с предложениями о прекращении боевых действий.

Читайте также
Зеленский: Справедливый мир в Украине возможен только после Путина
Зеленський

Связанные темы:

Война в УкраинеВладимир Зеленскийпереговори
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь