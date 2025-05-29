Темпы мобилизации в Украине позволяют компенсировать потери — Вениславский

В Украине темпы мобилизации позволяют обеспечить пополнение потерь.

Об этом сообщил народный депутат Украины (фракция Слуга народа), член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга.

Вениславский рассказал о темпах мобилизации

Вениславский рассказал, как сейчас происходит мобилизация в Украине. По его словам, после принятия усовершенствованного закона о мобилизации сначала было больше желающих идти в армию, но со временем этот уровень несколько снизился.

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— После принятия закона, которым мы усовершенствовали вопрос мобилизации, имел место определенный всплеск количества мобилизованных граждан, потом он несколько спал, и на сегодня, в последние месяцы, держится на одном и том же уровне, который обеспечивает пополнение тех безвозвратных и санитарных потерь, которые есть в Вооруженных силах, в секторе безопасности и обороны, — сказал он.

Депутат отметил, что государство хотело бы более высоких темпов мобилизации, но и нынешнего уровня достаточно, чтобы удерживать оборону и продолжать “давать отпор врагу на том уровне, на котором мы сейчас это делаем”.

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