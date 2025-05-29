Темпи мобілізації в Україні дозволяють компенсувати втрати – Веніславський

В Україні темпи мобілізації дозволяють забезпечити поповнення втрат.

Про це повідомив народний депутат України (фракція Слуга народу), член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

Веніславський розповів про темпи мобілізації

Веніславський розповів, як зараз відбувається мобілізація в Україні. За його словами, після ухвалення вдосконаленого закону про мобілізацію спершу було більше охочих іти в армію, але з часом цей рівень дещо знизився.

Зараз дивляться

– Після ухвалення закону, яким ми удосконалили питання мобілізації, відбувся певний сплеск кількості мобілізованих громадян, потім він дещо спав, і на сьогодні, в останні місяці, тримається на одному й тому ж рівні, який забезпечує поповнення тих безповоротних і санітарних втрат, які є в Збройних силах, в секторі безпеки і оборони, – сказав він.

Депутат зазначив, що держава хотіла б вищих темпів мобілізації, але й нинішнього рівня достатньо, щоб утримувати оборону та продовжувати “давати відпір ворогу на тому рівні, на якому ми зараз це робимо”.

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