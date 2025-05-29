В Украине могут разрешить выезд мужчин до 24 лет — Вениславский
В Украине рассматривают возможность изменить правила выезда мужчин за границу. Речь идет о том, чтобы разрешить покидать страну тем, кому еще не исполнилось 23 или 24 года.
Об этом рассказал народный депутат Федор Вениславский, который входит в комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Выезд мужчин до 24 лет за границу
Вениславский сообщил, что сейчас депутаты обсуждают ситуацию с молодыми украинцами, которые едут на учебу за границу и после этого не возвращаются.
По его словам, есть идея разрешить молодежи, которым меньше 25 лет, свободно пересекать границу Украины.
То есть сделать возможным выезд мужчин до 24 лет за границу.
— Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной, — пояснил депутат.
Вениславский подчеркнул, что вопрос сложный, ведь трудно определить точный возраст, когда мужчине можно разрешить выезд из Украины. Однако, по его словам, в ближайшее время в парламенте могут появиться соответствующие законодательные инициативы.