В Україні можуть дозволити виїзд чоловіків до 24 років – Веніславський

В Україні розглядають можливість змінити правила виїзду чоловіків за кордон. Йдеться про те, щоб дозволити залишати країну тим, кому ще не виповнилося 23 або 24 роки.

Про це розповів народний депутат Федір Веніславський, який входить до комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Виїзд чоловіків до 24 років за кордон

Веніславський повідомив, що зараз депутати обговорюють ситуацію з молодими українцями, які їдуть на навчання за кордон і після цього не повертаються.

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За його словами, є ідея дозволити молоді, яким менше ніж 25 років, вільно перетинати кордон України.

Тобто зробити можливим виїзд чоловіків до 24 років за кордон.

– Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали змогу приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв’язок з Україною, – пояснив депутат.

Веніславський підкреслив, що питання складне, адже важко визначити точний вік, коли чоловіку можна дозволити виїзд з України. Однак, за його словами, найближчим часом у парламенті можуть з’явитися відповідні законодавчі ініціативи.

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