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Потери РФ на 29 мая достигли почти 985 тыс. убитыми и ранеными

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 29 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 191-е сутки полномасштабной войны достигли 984 940 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 29 мая 2025

  • личного состава — около 984 940 (+1050) человек;
  • танков — 10 864;
  • боевых бронированных машин — 22 645 (+1);
  • артиллерийских систем — 28 386 (+31);
  • РСЗО — 1 397;
  • средств ПВО — 1 171;
  • самолетов — 372;
  • вертолетов — 336;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 999 (+81);
  • крылатых ракет — 3 265;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50 015 (+56);
  • специальной техники — 3 902.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 191-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ
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