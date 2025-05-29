Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 29 мая достигли почти 985 тыс. убитыми и ранеными
Потери РФ на 29 мая 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 191-е сутки полномасштабной войны достигли 984 940 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 29 мая 2025
- личного состава — около 984 940 (+1050) человек;
- танков — 10 864;
- боевых бронированных машин — 22 645 (+1);
- артиллерийских систем — 28 386 (+31);
- РСЗО — 1 397;
- средств ПВО — 1 171;
- самолетов — 372;
- вертолетов — 336;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 37 999 (+81);
- крылатых ракет — 3 265;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 50 015 (+56);
- специальной техники — 3 902.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 191-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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