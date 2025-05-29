Втрати ворога на 29 травня сягнули майже 985 тис. вбитими і пораненими

Втрати ворога на 29 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1050 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 191-шу добу повномасштабної війни сягнули 984 940 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 29 травня 2025

особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб;

танків ‒ 10 864;

бойових броньованих машин ‒ 22 645 (+1);

артилерійських систем – 28 386 (+31);

РСЗВ – 1 397;

засобів ППО ‒ 1 171;

літаків – 372;

гелікоптерів – 336;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 999 (+81);

крилатих ракет ‒ 3 265;

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 015 (+56);

спеціальної техніки ‒ 3 902.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 191-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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