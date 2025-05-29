Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 29 травня сягнули майже 985 тис. вбитими і пораненими
Втрати ворога на 29 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1050 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 191-шу добу повномасштабної війни сягнули 984 940 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 29 травня 2025
- особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб;
- танків ‒ 10 864;
- бойових броньованих машин ‒ 22 645 (+1);
- артилерійських систем – 28 386 (+31);
- РСЗВ – 1 397;
- засобів ППО ‒ 1 171;
- літаків – 372;
- гелікоптерів – 336;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37 999 (+81);
- крилатих ракет ‒ 3 265;
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 015 (+56);
- спеціальної техніки ‒ 3 902.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 191-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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