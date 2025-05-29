Улицы превратились в реки: Киев и область накрыл ливень с градом
Днем 29 мая столицу Украины накрыла непогода. Наблюдается мощный дождь в Киеве и регионе, который еще сопровождается градом и сильным ветром.
Ливень в Киеве и области: последствия
В соцсетях появляются видео последствий дождей в Киеве и области. Например, в Ирпене из-за ветра упало дерево. Из-за града и дождя на дорогах очень плохая видимость.
Журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко поделилась дождевыми кадрами из Киева, где хорошо видно, как ливень превратил улицы в настоящие реки. Водой заливает даже подъезды домов.
По сообщению Укргидрометцентра, гроза в Киеве и области продлится до конца дня. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
В КГГА поделились советами от специалистов, как действовать во время ливня в Киеве:
- не стоять рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи и большими деревьями, в частности не парковать возле них автомобили;
- плотно зарыть окна домов;
- убрать с открытых балконов и лоджий вещи, которые могут выпасть наружу.
Куда звонить в случае возникновения проблем:
- если подтопило дорогу или тротуар — 044 284 74 19 (Киевавтодор);
- если упало дерево или ветка — 044 272 40 18 (Киевзеленстрой);
- если ситуация опасна для жизни — 101 или 044 430 37 13 (КАРС);
- если пострадали люди — 103;
- если не исправен светофор или дорожный знак — 050 387 35 42 (ЦОДР).
Правоохранители Киевщины также призвали граждан быть осторожными и внимательными, особенно на дороге.
Водителям посоветовали придерживаться этих рекомендаций:
- соблюдать безопасную скорость и держать дистанцию;
- следить за чистотой стекол и зеркал;
- заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами;
- избегать резких маневров и торможений;
- по возможности воздержаться от поездок.
Тогда как пешеходам советуют:
- переходить дорогу только в разрешенных местах;
- быть внимательными и осторожными.