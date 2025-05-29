Укр Рус
Укр Рус
Популярные Статьи
Универсальные воины: что известно о морской пехоте Украины и ее участии в войне с РФ
Кто покинул МастерШеф 15 в 13-м выпуске после борьбы за место на кухне
В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели отца на фронте
Продал самое ценное: Козловский впервые рассказал, как закрыл долги перед Кондратюком
Рейтинг WTA: прогресс Костюк и вылет Калининой из топ-100
Вікторія Васьковська, редактор сайта
4 мин.

Улицы превратились в реки: Киев и область накрыл ливень с градом

дощ
Фото: УНИАН

Днем 29 мая столицу Украины накрыла непогода. Наблюдается мощный дождь в Киеве и регионе, который еще сопровождается градом и сильным ветром.

Ливень в Киеве и области: последствия

В соцсетях появляются видео последствий дождей в Киеве и области. Например, в Ирпене из-за ветра упало дерево. Из-за града и дождя на дорогах очень плохая видимость.

Сейчас смотрят

Журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко поделилась дождевыми кадрами из Киева, где хорошо видно, как ливень превратил улицы в настоящие реки. Водой заливает даже подъезды домов.

По сообщению Укргидрометцентра, гроза в Киеве и области продлится до конца дня. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В КГГА поделились советами от специалистов, как действовать во время ливня в Киеве:

  • не стоять рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи и большими деревьями, в частности не парковать возле них автомобили;
  • плотно зарыть окна домов;
  • убрать с открытых балконов и лоджий вещи, которые могут выпасть наружу.

Куда звонить в случае возникновения проблем:

  • если подтопило дорогу или тротуар — 044 284 74 19 (Киевавтодор);
  • если упало дерево или ветка — 044 272 40 18 (Киевзеленстрой);
  • если ситуация опасна для жизни — 101 или 044 430 37 13 (КАРС);
  • если пострадали люди — 103;
  • если не исправен светофор или дорожный знак — 050 387 35 42 (ЦОДР).

Правоохранители Киевщины также призвали граждан быть осторожными и внимательными, особенно на дороге.

Водителям посоветовали придерживаться этих рекомендаций:

  • соблюдать безопасную скорость и держать дистанцию;
  • следить за чистотой стекол и зеркал;
  • заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами;
  • избегать резких маневров и торможений;
  • по возможности воздержаться от поездок.

Тогда как пешеходам советуют:

  • переходить дорогу только в разрешенных местах;
  • быть внимательными и осторожными.
Читайте также
Долгожданное солнце: когда в Украине закончатся дожди и какой будет погода в начале лета
коли в Україні закінчаться дощі

Київ, Негода, Непогода в Украине, Погода
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь