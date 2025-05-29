Улицы превратились в реки: Киев и область накрыл ливень с градом

Днем 29 мая столицу Украины накрыла непогода. Наблюдается мощный дождь в Киеве и регионе, который еще сопровождается градом и сильным ветром.

Ливень в Киеве и области: последствия

В соцсетях появляются видео последствий дождей в Киеве и области. Например, в Ирпене из-за ветра упало дерево. Из-за града и дождя на дорогах очень плохая видимость.

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Журналистка Фактов ICTV Ольга Чайко поделилась дождевыми кадрами из Киева, где хорошо видно, как ливень превратил улицы в настоящие реки. Водой заливает даже подъезды домов.

По сообщению Укргидрометцентра, гроза в Киеве и области продлится до конца дня. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В КГГА поделились советами от специалистов, как действовать во время ливня в Киеве:

не стоять рядом с рекламными щитами, линиями электропередачи и большими деревьями, в частности не парковать возле них автомобили;

плотно зарыть окна домов;

убрать с открытых балконов и лоджий вещи, которые могут выпасть наружу.

Куда звонить в случае возникновения проблем:

если подтопило дорогу или тротуар — 044 284 74 19 (Киевавтодор);

если упало дерево или ветка — 044 272 40 18 (Киевзеленстрой);

если ситуация опасна для жизни — 101 или 044 430 37 13 (КАРС);

если пострадали люди — 103;

если не исправен светофор или дорожный знак — 050 387 35 42 (ЦОДР).

Правоохранители Киевщины также призвали граждан быть осторожными и внимательными, особенно на дороге.

Водителям посоветовали придерживаться этих рекомендаций:

соблюдать безопасную скорость и держать дистанцию;

следить за чистотой стекол и зеркал;

заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами;

избегать резких маневров и торможений;

по возможности воздержаться от поездок.

Тогда как пешеходам советуют:

переходить дорогу только в разрешенных местах;

быть внимательными и осторожными.

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