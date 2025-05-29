Вулиці перетворилися в річки: Київ та область накрила злива з градом
Удень 29 травня столицю України накрила негода. Спостерігається потужний дощ у Києві та регіоні, який ще супроводжується градом і сильним вітром.
Злива у Києві та області: наслідки
У соцмережах з’являються відео наслідків дощів у Києві та області. Наприклад, в Ірпені через вітер впало дерево. Через град і дощ на дорогах дуже погана видимість.
Журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко поділилася дощовими кадрами з Києва, де добре видно, як злива перетворила вулиці на справжні річки. Водою заливає навіть під’їзди будинків.
За повідомленням Укргідрометцентру, гроза в Києві та області триватиме до кінця дня. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
У КМДА поділилися порадами від фахівців, як діяти під час зливи у Києві:
- не стояти поруч із рекламними щитами, лініями електропередачі та великими деревами, зокрема не паркувати біля них автомобілі;
- щільно зарити вікна будинків;
- прибрати з відкритих балконів і лоджій речі, які можуть випасти назовні.
Куди телефонувати в разі виникнення проблем:
- якщо підтопило дорогу чи тротуар – 044 284 74 19 (Київавтодор);
- якщо впало дерево чи гілка – 044 272 40 18 (Київзеленбуд);
- якщо ситуація небезпечна для життя – 101 або 044 430 37 13 (КАРС);
- якщо постраждали люди – 103;
- якщо не справний світлофор або дорожній знак – 050 387 35 42 (ЦОДР).
Правоохоронці Київщини також закликали громадян бути обережними та уважними, особливо на дорозі.
Водіям порадили дотримуватися цих рекомендацій:
- дотримуватись безпечної швидкості та тримати дистанцію;
- слідкувати за чистотою скла та дзеркал;
- завчасно знижувати швидкість перед пішохідними переходами;
- уникати різких маневрів і гальмувань;
- за можливості утриматися від поїздок.
Тоді як пішоходам радять:
- переходити дорогу лише у дозволених місцях;
- бути уважними та обережними.