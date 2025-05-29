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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
4 хв.

Вулиці перетворилися в річки: Київ та область накрила злива з градом

дощ
Фото: УНІАН

Удень 29 травня столицю України накрила негода. Спостерігається потужний дощ у Києві та регіоні, який ще супроводжується градом і сильним вітром.

Злива у Києві та області: наслідки

У соцмережах з’являються відео наслідків дощів у Києві та області. Наприклад, в Ірпені через вітер впало дерево. Через град і дощ на дорогах дуже погана видимість.

Зараз дивляться

Журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко поділилася дощовими кадрами з Києва, де  добре видно, як злива перетворила вулиці на справжні річки. Водою заливає навіть під’їзди будинків.

За повідомленням Укргідрометцентру, гроза в Києві та області триватиме до кінця дня. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

У КМДА поділилися порадами від фахівців, як діяти під час зливи у Києві:

  • не стояти поруч із рекламними щитами, лініями електропередачі та великими деревами, зокрема не паркувати біля них автомобілі;
  • щільно зарити вікна будинків;
  • прибрати з відкритих балконів і лоджій речі, які можуть випасти назовні.

Куди телефонувати в разі виникнення проблем:

  • якщо підтопило дорогу чи тротуар – 044 284 74 19 (Київавтодор);
  • якщо впало дерево чи гілка – 044 272 40 18 (Київзеленбуд);
  • якщо ситуація небезпечна для життя – 101 або 044 430 37 13 (КАРС);
  • якщо постраждали люди – 103;
  • якщо не справний світлофор або дорожній знак – 050 387 35 42 (ЦОДР).

Правоохоронці Київщини також закликали громадян бути обережними та уважними, особливо на дорозі.

Водіям порадили дотримуватися цих рекомендацій:

  • дотримуватись безпечної швидкості та тримати дистанцію;
  • слідкувати за чистотою скла та дзеркал;
  • завчасно знижувати швидкість перед пішохідними переходами;
  • уникати різких маневрів і гальмувань;
  • за можливості утриматися від поїздок.

Тоді як пішоходам радять:

  • переходити дорогу лише у дозволених місцях;
  • бути уважними та обережними.
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