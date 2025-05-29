Зеленский: Китай блокирует поставки Mavic для Украины, но не для России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет возможность получать китайские дроны типа Мавик, тогда как для Украины и стран Европы такая возможность закрыта.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в четверг, 29 мая.

Китай поставляет РФ дроны типа Мавик

— Из-за того, что у нас не было такого сильного массового производства, все пользовались соответствующими китайскими дронами. И это было везде. Китайский Мавик открыт для “русских”, и закрыт для украинцев. Поэтому когда, например, говорят, помогает ли Китай “русским” — а как оценить такие шаги? Они поставляют им? Нет. Они просто это закрыли для Европы и для Украины в том числе. А для “русских” есть такая возможность, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что на территории России действуют соответствующие производства, на которых присутствуют и представители Китая.

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Глава государства признал, что Россия имеет значительные наработки в сфере БПЛА, однако в разработке дальнобойных дронов Украина имеет преимущество:

— Я считаю, что в этих наработках, этих дронах, которые используют военные, у «русских» их больше. Оптоволокно и так далее. По применению дальнобойных вещей: я думаю, что мы в некоторых вещах лучше. И то, давайте честно, когда начинали, то у них и ракеты, и баллистика — все это у них было. И все эти разработки иранцы им просто отдали. И дроны и так далее. Нам никто ничего просто так не отдавал.

Зеленский также привел пример, который, по его мнению, подтверждает превосходство Украины:

— Например, они до сих пор передают “вот что-то было поражено” у них — военный завод или склад — опять Нептуны. Хотя там давно уже не Нептуны, — отметил он.

Президент выразил надежду на дальнейшее наращивание отечественного потенциала и поддержку со стороны партнеров.

Ранее, 21 февраля, Кабмин принял решение о дополнительном финансировании на производство дронов в размере 7,9 млрд грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в сегменте БПЛА почти вся продукция — отечественного производства.

По его словам, с января 2024 года производство беспилотников в Украине выросло в десять раз, а в целом отечественное производство вооружения демонстрирует существенный рост: артиллерия — в три раза, бронетранспортеры — в пять раз, противотанковое оружие — в два раза, боеприпасы — в 2,5 раза.

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