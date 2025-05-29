Зеленський: Китай блокує постачання Mavic для України, але не для Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має можливість отримувати китайські дрони типу Мавік, тоді як для України та країн Європи така можливість закрита.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у четвер, 29 травня.

Китай постачає РФ дрони типу Мавік

– Через те, що у нас не було такого сильного масового виробництва, всі користувалися відповідними китайськими дронами. І це було всюди. Китайський Мавік відкритий для “рускіх”, і закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай “рускім” – а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі. А для “рускіх” є така можливість, – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що на території Росії діють відповідні виробництва, на яких присутні й представники Китаю.

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Глава держави визнав, що Росія має значні напрацювання у сфері БПЛА, однак у розробці далекобійних дронів Україна має перевагу:

– Я вважаю, що в цих напрацюваннях, цих дронах, які використовують військові, у “рускіх” їх більше. Оптоволокно і так далі. Щодо застосування далекобійних речей: я думаю, що ми в деяких речах кращі. І то, давайте чесно, коли починали, то в них і ракети, і балістика – все це у них було. І всі ці розробки іранці їм просто віддали. І дрони тощо. Нам ніхто нічого просто так не віддавав.

Зеленський також навів приклад, який, на його думку, підтверджує перевагу України:

– Наприклад, вони досі передають “ось щось було уражене” у них – військовий завод або склад – знову “Нептуни”. Хоча там давно вже не Нептуни, – зауважив він.

Президент висловив надію на подальше нарощення вітчизняного потенціалу та підтримку з боку партнерів.

Раніше, 21 лютого, Кабмін ухвалив рішення про додаткове фінансування на виробництво дронів у розмірі 7,9 млрд грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в сегменті БПЛА майже вся продукція — вітчизняного виробництва.

За його словами, з січня 2024 року виробництво безпілотників в Україні зросло в десять разів, а загалом вітчизняне виробництво озброєння демонструє суттєве зростання: артилерія — утричі, бронетранспортери — у п’ять разів, протитанкова зброя — вдвічі, боєприпаси — у 2,5 раза.

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