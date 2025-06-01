Кремль диверсиями на Брянщине и Курщине готовит почву для срыва переговоров — ЦПД

Ночные взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях РФ больше похоже на то, что россияне готовят почву для срыва мирных переговоров в Турции.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Взрывы на железной дороге в России перед переговорами

Так, в Брянской области разрушился мост во время прохождения пассажирского поезда сообщением Климово — Москва, есть погибшие. Официальная причина инцидента — незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Почти одновременно — еще один обвал моста в Курской области. Там с рельсов сошел грузовой локомотив, рассказал Андрей Коваленко.

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— Эти события происходят за два дня до переговоров в Стамбуле о прекращении огня. При этом Москва не передала ни одного меморандума с предложениями и направляет туда делегацию без полномочий. Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров — с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе, — отмечает руководитель ЦПИ.

По его мнению, россияне хотят показать нас “страной-террористом”, чтобы избежать диалога и продолжить летнее наступление, которое уже началось на Сумщине, в Запорожской области и продолжается на Востоке.

Андрей Коваленко напомнил о «рязанском сахаре» — серии терактов в российских городах в 1999 году. Тогда взрывы в жилых многоэтажках стали стартовой площадкой для прихода к власти кремлевского диктатора Владимира Путина.

— Вероятно, к старой тактике возвращаются снова — на этот раз не для внутренней мобилизации, а для международной манипуляции, — отметил руководитель ЦПИ.

По его словам, Украина не имеет никакого мотива срывать Стамбульский саммит, ведь давно согласилась на прекращение огня.

— Поэтому рельсовая война в стиле Второй мировой — это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики, — говорит Андрей Коваленко.

Обрушение моста в Курской области

Ночью 1 июня на 48 км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло частично обрушился мост. Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Известно, что часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Тепловоз загорелся, но пожар быстро ликвидировали.

По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги.

Подрыв моста в Брянской области

Как пишут в местных телеграм-каналах, мост на федеральной трассе перед поселком Выгоничи в Брянской области рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климово. Состав сошел с рельсов. По мосту в момент обрушения проезжала фура.

Как сообщает телеграм-канал Baza, мост был подорван. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил,

По данным МЧС РФ, три человека погибли и 28 пострадали при обрушении автомобильного моста в Брянской области. Губернатор Богомаза сообщает, что в результате инцидента семь человек погибли, пострадали 69, включая троих детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В общей сложности, в больницу доставлены 44 пострадавших.

Позже стало известно, что количество пострадавших в Брянской области возросло до 71.

Чрезвычайные происшествия с подрывами мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт, сообщили в Следкоме РФ.

Фото: Astra

Источник : ГУР

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