Будет ли новый Стамбул, что происходит на Сумщине и разрешение бить вглубь РФ: главные события недели

Напомним, что 22 мая российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заговорил о создании так называемой буферной зоны вдоль границы с Украиной и заявил, что армия РФ якобы уже начала работать над выполнением этой задачи.

Российские военные заявляют, что оккупационная армия якобы начала наступление в направлении Харькова. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко называет ложью такие заявления россиян.

Команда аналитиков проекта DeepState сообщает, что войска РФ активизировались в «серой» зоне возле села Строевка Купянского района. По данным DeepState, враг использует ДРГ для захода в лесополосы и даже была попытка забежать в село.

Аналитики Института изучения войны (ISW) также сообщали, что россияне поднимали флаг на юго-западной окраине Строевки, поэтому, вероятно, они захватили населенный пункт. Однако эти заявления пока не подтверждены.

По данным ISW, российские войска продолжают наступательные операции в направлении Часового Яра, однако не продвинулись вперед. Также враг наступает возле самого Часового Яра, на возле Белой Горы и Ступочек и в направлении Предтечино, а еще возле Курдюмовки.

В Deep State сообщают, что захватчики продвинулись возле Гнатовки, Александрии и Багатыря.

По словам представителя оперативно-тактической группировки Луганск Дмитрия Запорожца, российские подразделения из-за локальных успехов на Торецком направлении теперь пытаются продвинуться к Константиновке сразу с двух направлений. Враг активно использует ствольную артиллерию.

По состоянию на 26 мая 2025 года на российском аэродроме Оленья стояло 11 бомбардировщиков Ту-95МС или 20% от всего имеющегося флота самолетов этого типа, сообщает издание Defense Express.

В то же время из этих 11 Ту-95МС для нанесения ракетного удара по Украине того же 26 мая россияне подняли только три бомбардировщика. Такое соотношение может говорить о реальных возможностях российской стратегической авиации.

????Satellite images of ???????? Olenya Airbase as of May 19, 09:40 UTC

The airbase housed 5 Tu-95MS (Bear-H), 5 An-12 (Cub) and 38 Tu-22M3 (Backfire-C).

Compared to the latest imagery of this airbase, there were 3 Tu-95MS aircraft present, which means that 2 Tu-95MS arrived this… pic.twitter.com/ddfIMuojxH

— AviVector (@avivector) May 19, 2025