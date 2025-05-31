Будет ли новый Стамбул, что происходит на Сумщине и разрешение бить вглубь РФ: главные события недели

Украина, Европа и США сейчас в ожидании следующего раунда мирных переговоров с Россией. Турция предложила провести в Стамбуле встречу лидеров США, России и Украины. Сейчас Украина и США ждут от РФ обещанный “меморандум” о прекращении огня.

На этой неделе российские войска, по состоянию на субботу, 31 мая, оккупировали шесть населенных пунктов на Сумщине. Ситуация тяжелая, но контролируемая нашими Силами обороны. Кроме того, фиксируется военное присутствие врага и на границе с Черниговщиной.

Факты ICTV разбирались, есть ли угроза затягивания переговорного процесса и продвижения россиян вглубь Сумской области.

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Мирные переговоры в Стамбуле: новый раунд

Россия предложила провести новый раунд мирных переговоров 2 июня, в понедельник. Украина уже представила детальные условия мира, в частности относительно контролируемого прекращения огня на всех фронтах. А вот Россия уже больше недели не может предоставить так называемый меморандум, который обещала подготовить сразу после обмена пленных 1000 на 1000.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что такое затягивание со стороны РФ неизбежно приведет к срыву переговоров, ведь не будет понимания повестки дня и как следствие Украина не сможет должным образом подготовиться к переговорам. В то же время спецпредставитель американского президента по вопросам Украины Кит Келлог призвал Киев не отказываться от переговоров. По его мнению, Украина должна показать, что настроена серьезно.

Политолог, кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович считает, что у россиян сейчас главная задача — тянуть время и провести переговоры без реальных переговоров.

— Вероятно, они не хотят предоставлять свой так называемый меморандум с условиями мира, потому что боятся утечки информации, что Украина это опубликует. А там скорее всего будет полный трэш. Поэтому для чего россиянам эти переговоры? А для того, чтобы потом помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский мог спокойно заявить, что РФ предложила какие-то идеи, и, к сожалению, поддержки со стороны Украины не увидела, — говорит политический эксперт.

По его мнению, такими маневрами россияне выиграют для себя еще две недели и передадут сигнал Трампу, что Россия вроде бы упорно работает над миром и не выходит из переговоров.

В то же время Игорь Рейтерович не разделяет мнение Кита Келлога, что в Стамбул надо ехать даже несмотря на отсутствие российского “меморандума”, хотя очень сомневается, что россияне его покажут заранее. Политолог считает, что украинская сторона должна заранее ознакомиться с условиями россиян, чтобы иметь различные сценарии действий и реакции. А без российского меморандума нам придется все готовить быстро, на коленях.

Также политолог сомневается, что до понедельника россияне предоставят свои условия мира.

Что касается предложения Турции провести встречу между лидерами США, России и Украины, то российский диктатор на такое сейчас точно не согласится.

— В понимании Путина такая встреча может состояться только тогда, когда надо будет подписывать какой-то документ о так называемой победе Путина. Или то, что он россиянам сможет подать как победу. А поскольку подписания никаких таких документов не будет, то и трехсторонняя встреча точно не состоится, — отметил Игорь Рейтерович.

Ситуация на границе Сумской области

27 мая начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что вражеские войска на Сумщине взяли под свой контроль четыре населенных пункта: Новенькое и Басовка Юнаковской громады и Веселовка и Журавка Хотинской громады. Жителей этих сел давно эвакуировали.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на военного наблюдателя Константина Машовца, по состоянию на 29 мая российские войска захватили Константиновку и Владимировку (к северу от Сум).

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 29 мая сообщил, что российское военное командование сосредоточило достаточное количество сил на Курщине для проведения наступления вглубь Сумской области. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что ВСУ готовились к таким действиям врага, а заявления россиян о якобы способности углубиться чуть ли не на 50 км — является обычной пропагандой.

Представитель оперативно-тактической группировки (ОТГ) Северск Вадим Мысник в комментарии Фактам ICTV отметил, что россияне не оставляют планов расширить зону активных боевых действий на Сумщине и закрепиться там. Для этого враг использует все имеющиеся силы и средства.

— Самая большая проблема для Сил обороны — это применение врагом управляемых авиабомб, потому что они запускают их из глубины своей территории за десятки километров (от 50 до 70 км от точки пуска до цели). Поэтому нашим Силам обороны крайне необходимо точное дальнобойное оружие и разрешение от партнеров, чтобы наносить удары вглубь российской территории, — подчеркнул Вадим Мысник.

В то же время ВСУ постоянно бьют по вражеским местам дислокации, пунктам управления, скоплению личного состава и техники именно на российской территории. На границе очень важен контроль воздуха — борьба за него идет практически 24 на 7.

— Кто контролирует воздух, тот будет контролирует действия на земле, ведь осуществляется разведка различными типами БпЛА. Также на границе захватчики очень активно применяют чуть ли не все виды беспилотников, а именно: оптоволоконные, FPV-дроны, сбросы взрывных устройств с БпЛА. Также активно враг применяет ударные беспилотники среднего действия, это типа Ланцет и Молния, — говорит представитель ОТГ Северск.

По его словам, российские Брянщина и Курщина являются стратегическими для запуска врагом мощных ударных дронов типа Герань/Шахед. Россияне меняют тактику применения этих беспилотников: высоту, маршруты, постоянно совершенствуют системы, чтобы избегать наших средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме воздушных атак российские оккупанты продолжают обстреливать все пограничные общины из артиллерии — это в основном из ствольной артиллерии и минометов. Минометы активно применяются, потому что их легче маскировать.

— Вот последнюю неделю мы не фиксировали применения в нашей зоне реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также не было случаев применения неуправляемых ракет с вертолетов. То есть это говорит о том, что россияне уже опасаются, ведь вертолет надо подвести ближе к границе, а мы не даем им такой возможности, — подчеркнул Вадим Мысник.

Также захватчики продолжают укреплять свои фортификации, заминировать территорию, как Черниговской, так и Сумской областей. Там, где нет активных боевых действий, враг укрепляется со своей стороны и также пытается проверять нашу оборону диверсионными группами, или же вести разведку боем. Россияне в каждом из своих подразделений создают штурмовые группы ДРГ.

По словам Вадима Мысника, из-за особенности ландшафта приграничья северных областей, где есть сплошные леса, много рек, болот не удается активно использовать тяжелую технику. Поэтому вражеские войска применяют малые группы пехоты, которые передвигаются в основном на квадроциклах или мотоциклах. Однако наши военные выслеживают перемещения врага и уничтожают его, подчеркивает спикер ОТГ Северск.

Вадим Мысник отмечает, что оккупанты не просто ведут боевые действия, но и устроили охоту на гражданское население приграничных общин. Россияне препятствуют эвакуации людей, с дронов сбрасывают противопехотные мины-лепестки и тому подобное.

Кроме того, враг использует тактику двойного удара, когда на место прилета прибывают спасатели, медики или полицейские, чтобы оказать помощь гражданским, то в это время россияне наносят повторный удар.

31 мая начальник Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение о расширении обязательной эвакуации жителей 11 населенных пунктов.