Кремль диверсіями на Брянщині і Курщині готує підґрунтя для зриву переговорів – ЦПД

Нічні вибухи на залізниці у Курській та Брянській областях РФ більше схоже на те, що росіяни готують підґрунтя для зриву мирних перемовин у Туреччині.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Вибухи на залізниці в Росії перед переговорами

Так, у Брянській області зруйнувався міст під час проходження пасажирського поїзда сполученням Климове – Москва, є загиблі. Офіційна причина інциденту – незаконне втручання в діяльність транспорту. Майже одночасно – ще один обвал мосту в Курській області. Там з рейок зійшов вантажний локомотив, розповів Андрій Коваленко.

Зараз дивляться

– Ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. При Водночас Москва не передала жодного меморандуму з пропозиціями і направляє туди делегацію без повноважень. Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі, – наголошує керівник ЦПД.

На його думку, росіяни хочуть показати нас “країною-терористом”, щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області та триває на Сході.

Андрій Коваленко нагадав про “рязанський цукор” – серію терактів у російських містах у 1999 році. Тоді вибухи у житлових багатоповерхівках стали стартовим майданчиком для приходу до влади кремлівського диктатора Володимира Путіна.

– Імовірно, до старої тактики повертаються знову – цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції, – зауважив керівник ЦПД.

За його словами, Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт, адже давно погодилась на припинення вогню.

– Тому рейкова війна в стилі Другої світової – це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики, – каже Андрій Коваленко.

Обвалення мосту в Курській області

Уночі 1 червня на 48 км траси Тросна-Калинівка Желєзногорського району під час руху вантажного локомотива стався частковий обвал мосту. Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на т.в.о. губернатора Курської області Олександра Хінштейна.

Відомо, що частина поїзда впала вниз на автомобільну дорогу. Тепловоз загорівся, але пожежу швидко ліквідували.

За попередньою інформацією, в одного з машиністів тепловоза пошкоджено ноги.

Підрив мосту в Брянській області

Як пишуть у місцевих телеграм-каналах, міст на федеральній трасі перед селищем Вигоничі в Брянській області звалився на пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Москва – Климове. Потяг зійшов із рейок. По мосту в момент обвалення проїжджала фура.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, міст було підірвано. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив,

За даними МНС РФ, троє людей загинули і 28 постраждали під час обвалення автомобільного мосту в Брянській області. Губернатор Богомаза повідомляє, що внаслідок інциденту семеро людей загинули, постраждали 69, включно з трьома дітьми. Три людини перебувають у важкому стані, серед них одна дитина. Загалом до лікарні доправлено 44 постраждалих.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Брянській області зросла до 71.

Надзвичайні події із підривами мостів у Брянській і Курській областях кваліфіковано як теракт, повідомили у Слідкомі РФ.

Фото: Astra

Джерело : ГУР

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