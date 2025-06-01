Кремль диверсіями на Брянщині і Курщині готує підґрунтя для зриву переговорів – ЦПД
Нічні вибухи на залізниці у Курській та Брянській областях РФ більше схоже на те, що росіяни готують підґрунтя для зриву мирних перемовин у Туреччині.
Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
Вибухи на залізниці в Росії перед переговорами
Так, у Брянській області зруйнувався міст під час проходження пасажирського поїзда сполученням Климове – Москва, є загиблі. Офіційна причина інциденту – незаконне втручання в діяльність транспорту. Майже одночасно – ще один обвал мосту в Курській області. Там з рейок зійшов вантажний локомотив, розповів Андрій Коваленко.
– Ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. При Водночас Москва не передала жодного меморандуму з пропозиціями і направляє туди делегацію без повноважень. Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі, – наголошує керівник ЦПД.
На його думку, росіяни хочуть показати нас “країною-терористом”, щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області та триває на Сході.
Андрій Коваленко нагадав про “рязанський цукор” – серію терактів у російських містах у 1999 році. Тоді вибухи у житлових багатоповерхівках стали стартовим майданчиком для приходу до влади кремлівського диктатора Володимира Путіна.
– Імовірно, до старої тактики повертаються знову – цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції, – зауважив керівник ЦПД.
За його словами, Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт, адже давно погодилась на припинення вогню.
– Тому рейкова війна в стилі Другої світової – це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики, – каже Андрій Коваленко.
Обвалення мосту в Курській області
Уночі 1 червня на 48 км траси Тросна-Калинівка Желєзногорського району під час руху вантажного локомотива стався частковий обвал мосту. Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на т.в.о. губернатора Курської області Олександра Хінштейна.
Відомо, що частина поїзда впала вниз на автомобільну дорогу. Тепловоз загорівся, але пожежу швидко ліквідували.
За попередньою інформацією, в одного з машиністів тепловоза пошкоджено ноги.
Підрив мосту в Брянській області
Як пишуть у місцевих телеграм-каналах, міст на федеральній трасі перед селищем Вигоничі в Брянській області звалився на пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Москва – Климове. Потяг зійшов із рейок. По мосту в момент обвалення проїжджала фура.
Як повідомляє телеграм-канал Baza, міст було підірвано. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив,
За даними МНС РФ, троє людей загинули і 28 постраждали під час обвалення автомобільного мосту в Брянській області. Губернатор Богомаза повідомляє, що внаслідок інциденту семеро людей загинули, постраждали 69, включно з трьома дітьми. Три людини перебувають у важкому стані, серед них одна дитина. Загалом до лікарні доправлено 44 постраждалих.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Брянській області зросла до 71.
Надзвичайні події із підривами мостів у Брянській і Курській областях кваліфіковано як теракт, повідомили у Слідкомі РФ.
Фото: Astra