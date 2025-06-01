”Офис” был рядом с управлением ФСБ России в одной из областей: Зеленский об операции Паутина

“Офис” операции Паутина располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из областей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 1 июня 2025 года.

Зеленский рассказал подробности операции Паутина

— Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — “офис” нашей операции на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, — заявил Зеленский.

По его словам, всего в операции было использовано 117 дронов — и соответствующее количество операторов беспилотников работало.

Сейчас смотрят

Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования на территории России, рассказал президент Украины.

По мнению президента, проведена блестящая операция на территории врага исключительно против военных целей — именно той техники, которая использовалась в ударах против Украины.

Он обратил внимание, что это очень ощутимые потери России, однако абсолютно справедливые и заслуженные.

Глава государства поблагодарил Службу безопасности Украины, лично генерала Василия Малюка и всех, кто был вовлечен в операцию.

— Готовили операцию более чем полтора года. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция, — убежден Зеленский.

Президент рассказал, что наши люди действовали на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, поэтому сейчас все, кто помогал Украине, остаются в безопасности.

Действительно приятно, когда вещи, которые санкционировал еще год и шесть месяцев назад, работают и забирают у россиян более 40 единиц стратегической авиации, считает Зеленский. Он утверждает, что Украина продолжит эту работу.

Зеленский о подготовке России к ударам по Украине

Еще до начала осуществления операции Паутина Украина имела данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара.

По мнению Зеленского, это очень важно для всех наших людей — не игнорировать воздушных тревог.

В ночь на сегодня было почти 500 российских ударных дронов. Каждую неделю россияне увеличивали количество единиц на удар. Сейчас они тоже подготовили Калибры с морских носителей, обратил внимание президент.

— Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы будем защищаться всеми методами, которые доступны украинцам. Мы ни секунды не хотели этой войны. Мы предлагали россиянам прекращение огня. Еще с 11 марта на столе — американское предложение полного прекращения огня, — заявил он.

Именно россияне захотели продолжать войну даже в таких условиях, когда весь мир требует остановить убийства, сказал Зеленский. Поэтому действительно нужно давление на Россию, которое должно вернуть ее к реальности.

Он объяснил, что речь идет о давлении санкций, наших сил и дипломатии — все должно работать вместе.

Зеленский о подготовке к встрече в Стамбуле

Сегодня Владимир Зеленский провел длительное совещание с министром обороны Украины, министром иностранных дел Украины, руководителем Офиса президента, руководителями наших разведок и военными.

— Мы обсудили, чего именно ожидаем от встречи в Стамбуле в понедельник. Мы предлагаем в дальнейшем полное прекращение огня, все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир, — сказал Зеленский.

Украинское предложение, которое дали россиянам, является логичным и реалистичным, убежден президент.

Он заявил, что россияне свой “меморандум” так и не передали никому — этого документа нет ни у украинской, ни у турецкой, ни у американской стороны.

Однако Украина попытается достичь хотя бы какого-то прогресса на пути к миру, подчеркнул Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте и ударе РФ по учебному лагерю

Сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и Курской операции.

Владимир Зеленский поблагодарил все наши подразделения. По его мнению, стойкость на земле так же важна, как и украинские операции на территории врага, которые так вдохновляют.

Кроме этого, сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю в Днепропетровской области. К сожалению, есть потери, ведь погибли украинские военные.

— Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей, — подчеркнул Зеленский.

Президент назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, чтобы со всем этим разобраться.

По словам Зеленского, все боевые парни нужны на фронте — в защите Украины, поэтому каждую жизнь необходимо беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты, резюмировал глава государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.