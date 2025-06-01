”Офіс” був поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з областей: Зеленський про операцію Павутина

“Офіс” операції Павутина розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з областей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 1 червня 2025 року.

Зеленський розповів подробиці операції Павутина

– Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – “офіс” нашої операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей, – заявив Зеленський.

За його словами, загалом в операції було використано 117 дронів – і відповідна кількість операторів безпілотників працювала.

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Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування на території Росії, розповів президент України.

На думку президента, проведена блискуча операція на території ворога виключно проти військових цілей – саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України.

Він звернув увагу, що це дуже відчутні втрати Росії, однак абсолютно справедливі та заслужені.

Глава держави подякував Службі безпеки України, особисто генералу Василю Малюку та всім, хто був залучений в операції.

– Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція, – переконаний Зеленський.

Президент розповів, що наші люди діяли на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, тому зараз всі, хто допомагав Україні, залишаються в безпеці.

Справді приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і шість місяців тому, працюють і забирають у росіян понад 40 одиниць стратегічної авіації, вважає Зеленський. Він стверджує, що Україна продовжить цю роботу.

Зеленський про підготовку Росії до ударів по Україні

Ще до початку здійснення операції Павутина Україна мала дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару.

На думку Зеленського, це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряних тривог.

У ніч на сьогодні було майже 500 російських ударних дронів. Щотижня росіяни збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували Калібри з морських носіїв, звернув увагу президент.

– Ми розуміємо, із ким маємо справу. Ми будемо захищатись усіма методами, які доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі – американська пропозиція повного припинення вогню, – заявив він.

Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства, сказав Зеленський. Тому справді потрібен тиск на Росію, який має повернути її до реальності.

Він пояснив, що йдеться про тиск санкцій, наших сил і дипломатії – все має працювати разом.

Зеленський про підготовку до зустрічі у Стамбулі

Сьогодні Володимир Зеленський провів тривалу нараду з міністром оборони України, міністром закордонних справ України, керівником Офісу президента, керівниками наших розвідок і військовими.

– Ми обговорили, чого саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо надалі повне припинення вогню, усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир, – сказав Зеленський.

Українська пропозиція, яку дали росіянам, є логічною та реалістичною, переконаний президент.

Він заявив, що росіяни свій “меморандум” так і не передали нікому – цього документа немає ні в української, ні у турецької, ні в американської сторони.

Проте Україна спробує досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру, наголосив Зеленський.

Зеленський про ситуацію на фронті та удар РФ по навчальному табору

Сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та Курську операцію.

Володимир Зеленський подякував усім нашим підрозділам. На його думку, стійкість на землі так само важлива, як і українські операції на території ворога, які так надихають.

Крім цього, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпропетровщині. На жаль, є втрати, адже загинули українські військові.

– Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей, – наголосив Зеленський.

Президент призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, щоб з усім цим розібратися.

За словами Зеленського, всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України, тому кожне життя необхідно берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені, резюмував глава держави.

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