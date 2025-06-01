Троянские фуры Малюка: главное об операции Паутина по уничтожению стратегической авиации РФ

Служба безопасности Украины провела уникальную операцию под названием Паутина. Стало известно, что под удар попали российские аэродромы и воинские части. Операция готовилась более полутора лет.

Факты ICTV собрали все, что известно об операции Паутина, атаках по аэродромам и важным объектам на территории России.

Операция Паутина — как организовывали и какие цели атаковали

СБУ готовила операцию Паутина более полутора лет, утверждают источники Фактов ICTV. Ее ход контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а замысел реализовали глава СБУ Василий Малюк и его команда.

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Источники обратили внимание, что операция стала одной из самых сложных из-за логистики. Сначала СБУ переправили в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики, под крышами которых были замаскированы беспилотники.

Как отметили источники, потом эти крыши дистанционно открылись в момент, когда это было нужно. Дроны поднялись в воздух, вскоре атаковав военные аэродромы и самолеты. Среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

По информации источников, в результате операции Паутина уничтожен или поврежден 41 российский самолет. Убытки для авиации РФ превышают $7 млрд, по предварительным подсчетам СБУ.

— Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Делаем все, чтобы выгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем из-под земли, — отмечают в Службе безопасности Украины.

Какие аэродромы России попали под удары 1 июня

Масштабная атака СБУ состоялась сегодня, 1 июня, по меньшей мере на пяти военных аэродромах России. Среди них:

аэродром Белая в Иркутской области;

аэродром Дягилево в Рязанской области;

аэродром Оленья в Мурманской области;

аэродром Иваново в Ивановской области;

аэродром Воскресенск в Московской области.

Министерство обороны России подтвердило масштабную атаку на аэродромы стратегической авиации в пяти областях.

По информации Telegram-каналов, в районе атакованных авиабаз вспыхнули масштабные пожары. Утверждается, что удары дронами нанесли прямо с грузовиков.

Как сообщают местные паблики, Россия потеряла стратегический паритет с США в области ядерных стратегических вооружений из-за того, что под атаку попали уникальные самолеты, которые фактически не имеют аналогов и которые уже не производят.

В частности, сообщается о попадании или уничтожении по меньшей мере трех бортов Ту-95МС и двух самолетов ТУ-160 на аэродроме Белая в Иркутской области. Стоит отметить, что эта авиабаза расположена на расстоянии 4,3 тыс. км от Украины.

На аэродроме Дягилево в Рязанской области находились три борта Ту-95МС и четыре самолета Ту-22М3.

Утверждается, что уничтожены все четыре борта ТУ-95МС, которые находились тогда на авиабазе Оленья в Мурманской области. Часть ликвидированных истребителей были снаряжены ракетами Х-101 и готовы к атаке. Аэродром расположен почти в 1,7 тыс. км от Украины.

Кроме этого, на аэродроме Иваново на территории России могли быть поражены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые фактически координируют пилотов истребителей для ракетных ударов по Украине.

Дронами поражен пятый аэродром Воскресенск, расположенный в Подмосковье. Последствия здесь еще уточняются.

Какие военные части и другие объекты России атаковали 1 июня

Как сообщают российские Telegram-каналы, украинские беспилотники вылетали якобы из грузовиков в Иркутской и других областях на территории России, чтобы нанести поражение по важным объектам.

Позже местные паблики заявили, что из-за сегодняшней атаки в РФ начались проблемы с грузоперевозками. Утверждается, что российские силовики устроили массовый досмотр фур, поскольку они могут восприниматься как потенциальные угрозы.

Кроме того, в городе Североморск в Мурманской области жители слышали взрывы, а затем была вторичная детонация. Именно здесь расположена главная военно-морская база Северного флота РФ, где обслуживают подводные лодки с ядерным оружием.

Российские военкоры предполагают, что произошло поражение стратегического подводного атомного крейсера (лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками), однако эта информация требует дополнительного подтверждения.

Как заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, дроны атаковали воинскую часть в поселке Среднее. Сообщается о еще одном сбросе на старое здание в Новомальтинске.

Падение железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях России обвалились мосты на железнодорожных переездах, в результате чего есть пострадавшие. Представители российских властей заявили о терактах.

В частности, в Брянской области после обвала автомобильного моста на железнодорожное полотно с рельсов сошел пассажирский поезд, который двигался в Москву.

Здесь погибли по меньшей мере семь человек, а пострадали более 70 людей, среди которых — трое детей, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Курской области под товарным поездом упал железнодорожный мост, из-за чего получили травмы три человека.

Как утверждают в Следственном комитете России, оба инцидента произошли якобы из-за подрыва мостов.

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко считает, что это больше похоже на то, что россияне готовят почву для срыва мирных переговоров в Турции.

Почему операция Паутина является одной из важнейших за три года войны

Украина заранее уведомила администрацию президента США Дональда Трампа об атаках на российские авиабазы, утверждают в издании Axios.

Однако CBS News пишет о том, что Белый дом не знал о спецоперации Службы безопасности Украины.

Журналистка Sky News Дебора Гейнс считает, что это самая важная операция такого рода с начала войны российского диктатора Владимира Путина в Украине более трех лет назад.

По ее мнению, это огромная брешь в национальной обороне Российской Федерации.

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