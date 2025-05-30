Україна зацікавлена в переговорах у Стамбулі, але РФ має передати меморандум – Сибіга

Україна зацікавлена у продовженні мирних переговорів у Стамбулі, 0днак для того щоб вони мали результат, російська сторона має завчасно надіслати свій “меморандум” про припинення вогню згідно з попередніми домовленостями.

Про це на спільній з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом пресконференції у Києві заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

– Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі (з російською делегацією у Стамбулі, – Ред.) продовжувалися, тому що хочемо закінчити війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир’я – чи на 30, чи на 50, чи на 100 днів. Україна відкрита це обговорювати напряму з Росією – ми це підтвердили, – сказав він.

Глава української дипломатії акцентував увагу, що від російської сторони очікується меморандум про припинення вогню.

Зараз дивляться

– Ми чекаємо теж від російської сторони меморандуму, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Тому для того щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ, щоб делегація, яка відбуде (на перемовини), мала повноваження для обговорення відповідних позицій, – додав він.

До того ж, міністр підкреслив, що Україна прийняла пропозицію США щодо припинення вогню, і зауважив, що “зараз м’яч на полі Росії”.

– Зараз Росія повинна прийняти беззастережне перемир’я, що відкриє дорогу для подальших ширших перемовин стосовно наших мирних зусиль щодо наближення справедливого всеосяжного стійкого миру для України. Тому потрібно тиснути на Росію, щоб почути від них чітке “так” перемир’ю, – сказав Сибіга.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна офіційно передала свій документ з пропозиціями щодо миру російській стороні.

Зі свого боку радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що документ України, переданий росіянам, містить чіткі кроки до припинення вогню. Він також наголошував, що м’яч на боці РФ і всі чекають на їхній так званий меморандум.

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