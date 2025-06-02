Украина и Россия начали переговоры в Стамбуле: что известно

2 июня в Стамбуле началась встреча делегаций Украины и России при посредничестве Турции.

Переговоры в Стамбуле начались

Перед началом переговоров украинская делегация провела координационную встречу с представителями европейских партнеров Германии, Италии и Великобритании.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х.

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Во встрече приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз.

Стороны согласовали ключевые подходы к переговорам с Россией и подтвердили приверженность мирным усилиям.

По словам Тихого, украинская сторона подробно изложила пункты повестки дня: полное прекращение огня, встреча лидеров, гуманитарные инициативы по укреплению доверия.

Турция выступает посредником

Турецкая сторона традиционно выступает посредником на переговорах между Украиной и РФ.

Как заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, стороны обсудят условия потенциального прекращения огня, обмен военнопленными и возможность встречи лидеров.

– На сегодняшней встрече мы стремимся продолжить оценку условий и перспектив перемирия между двумя странами. В то же время, мы стремимся продвинуть вперед процесс обмена военнопленными по гуманитарным соображениям. Мы также занимаемся необходимой подготовкой ко встрече лидеров, – сказал Фидан.

По его словам, стабильный мир между Украиной и Россией окажет положительное влияние на глобальную энергетическую, продовольственную и транспортную безопасность.

Турция также выразила надежду на поддержку США в этом процессе.

1 июня президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле, преследующих цель достижения справедливого и длительного мира.

Как и раньше, делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В то же время из состава исключили Алексея Маловацкого — руководителя управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

В новый состав добавлены три участника: Андрей Фомин, Евгений Острянский и Юрий Ковбаса.

2 июня украинская делегация прибыла в Турцию для участия во втором раунде переговоров с российской стороной.

Фото: скриншот с видео

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