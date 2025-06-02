РФ запустила по Украине 80 БпЛА и 4 Искандера: сколько целей уничтожено
В ночь с 1 на 2 июня российские военные совершили очередное воздушное нападение на Украину. Враг использовал сразу 84 средства для атаки.
Атака по Украине 2 июня: как отработали силы ПВО
Для атаки по Украине россияне использовали 80 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей, которые запускали из разных направлений России: Курска, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска.
Также враг выпустил три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и одну крылатую ракету Искандер-К из Брянской области.
Основными целями российских атак стали Харьковская, Черниговская, Донецкая и Херсонская области.
— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — сообщили Воздушные силы ВСУ.
По информации на утро 2 июня, украинская противовоздушная оборона уничтожила 52 вражеских средства. Из них 15 беспилотников были сбиты, а 37 — локально потеряны/подавлены РЭБ.
В 12 местах зафиксировано попадание вражеских воздушных средств.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Нацгвардия