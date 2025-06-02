РФ запустила по Украине 80 БпЛА и 4 Искандера: сколько целей уничтожено

В ночь с 1 на 2 июня российские военные совершили очередное воздушное нападение на Украину. Враг использовал сразу 84 средства для атаки.

Атака по Украине 2 июня: как отработали силы ПВО

Для атаки по Украине россияне использовали 80 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей, которые запускали из разных направлений России: Курска, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Также враг выпустил три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и одну крылатую ракету Искандер-К из Брянской области.

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Основными целями российских атак стали Харьковская, Черниговская, Донецкая и Херсонская области.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — сообщили Воздушные силы ВСУ.

По информации на утро 2 июня, украинская противовоздушная оборона уничтожила 52 вражеских средства. Из них 15 беспилотников были сбиты, а 37 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

В 12 местах зафиксировано попадание вражеских воздушных средств.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 195-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Нацгвардия

Источник : Воздушные силы ВСУ

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