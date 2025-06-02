РФ запустила по Україні 80 БпЛА та 4 Іскандери: скільки цілей знищено

У ніч з 1 на 2 червня російські військові здійснили черговий повітряний напад на Україну. Ворог використав одразу 84 засоби для атаки.

Атака по Україні 2 червня: як відпрацювали сили ППО

Для атаки по Україні росіяни використали 80 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори різних моделей, які запускали з різних напрямків Росії: Курська, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Також ворог випустив три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області та одну крилату ракету Іскандер-К з Брянської області.

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Основними цілями російських атак стали Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Херсонщина.

– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією на ранок 2 червня, українська протиповітряна оборона знищила 52 ворожі засоби. З них 15 безпілотників було збито, а 37 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

У 12 місцях зафіксовано влучання ворожих повітряних засобів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 195-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Нацгвардія

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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