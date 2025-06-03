НМТ-2025: сколько времени длится тестирование и какие этапы включает

Национальный мультипредметный тест в 2025 году остается основной формой вступительных испытаний для абитуриентов в учреждениях высшего образования Украины.

Факты ICTV узнавали, сколько времени дают на НМТ и как все успеть.

НМТ-2025: сколько времени выделяется

Согласно данным Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), НМТ-2025 длится 240 минут, то есть 4 часа. Это время включает выполнение заданий по четырем учебным предметам, обязательным и выбранным:

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украинский язык (обязательно);

математика (обязательно);

история Украины;

другой предмет на выбор (физика, химия, биология, английский язык).

Сколько длится НМТ и как распределить время

Тестирование проводится в компьютерном формате. Процедура прохождения НМТ состоит из двух этапов. На первом вы будете выполнять задания по украинскому языку и математике, а на втором — по истории Украины и выбранному вами предмету.

На выполнение каждого этапа выделено по 120 минут (2 часа). Вы сможете самостоятельно распределять время между предметами в пределах одного этапа, главное — следить за таймером, который показывает, сколько времени осталось до завершения этапа. Между этапами предусмотрен 20-минутный перерыв.

НМТ, сколько часов длится:

Украинский язык — 60 минут.

Математика — 60 минут.

История Украины — 60 минут.

Выбранный предмет — 60 минут.

Но это лишь ориентировочные рамки. Если, например, лучше дается язык и вы справляетесь за 40 минут, остаток можно потратить на математику.

В аудитории, где будет проходить НМТ, вас будет ждать рабочее место с компьютером, подключенным к интернету, на котором уже открыта главная страница сервиса. Доступ к другим веб-страницам будет заблокирован.

Перед началом тестирования инструктор озвучит важную информацию, поэтому стоит внимательно слушать. Если не соблюдать правила прохождения теста, вас могут не допустить к дальнейшей работе, а результаты аннулируют.

В случае технических проблем или плохого самочувствия сразу сообщите инструктору. Если считаете, что во время тестирования нарушили процедуру, которая могла повлиять на результат, до выхода из временного экзаменационного центра (ВЭЦ) подайте апелляционное заявление ответственному лицу. После выхода заявление подать нельзя.

Если объявят воздушную тревогу до начала допуска, следуйте в укрытие и оставайтесь там до сообщения о ее завершении. Если тревогу объявят во время тестирования, работу заблокируют и вы должны четко выполнять указания старшего инструктора.

Если из-за непредвиденных обстоятельств или ухудшения здоровья вы не сможете завершить тест, у вас будет возможность пройти его во время дополнительных сессий при условии подачи соответствующего заявления в установленный срок.

Источник : УЦОЯО

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