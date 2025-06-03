Национальный мультипредметный тест является важным этапом для абитуриентов, поскольку его результаты — основа для поступления в учреждения высшего образования Украины. С 14 мая проходит основная сессия НМТ.

Факты ICTV узнавали, сколько будет вопросов на НМТ в 2025 году.

Сколько заданий на НМТ в 2025 году

НМТ — это комплексный тест, включающий задания различных типов. В частности, это задания с выбором нескольких вариантов ответов, короткие ответы и на определение логической пары. Это позволяет оценить знание фактов, способность к логическому мышлению и применение знаний в практических ситуациях.

Национальный мультипредметный тест (НМТ) 2025 года включает четыре предмета: три обязательных и один на выбор.

Обязательные предметы: украинский язык, математика и история Украины. Предмет на выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика или география.

Сколько вопросов на НМТ по каждому из предметов:

Украинский язык — 30 заданий.

Математика — 22 задания.

История Украины — 30 заданий.

Сколько вопросов на НМТ — предмет на выбор:

Украинская литература — 30 заданий.

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) — 32 задания.

Биология — 30 заданий.

Химия — 30 заданий.

Физика — 20 заданий.

География — 30 заданий.

Сколько времени дается на прохождение НМТ

Компьютерная форма проведения тестирования предусматривает, что участники будут выполнять тесты по всем четырем предметам в один день, разделенные на два этапа: первый (120 минут) — задания по украинскому языку и математике, второй (120 минут) — задания по истории Украины и выбранному учебному предмету.

Все задания НМТ будут соответствовать программам ВНО по соответствующим предметам. Стоит отметить, что вопросы по истории Украины будут покрывать все темы от древнейших времен до начала XXI века.

Все задания будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания (ВНО) по соответствующим предметам.

Основная сессия национального мультипредметного теста продлится до 25 июня.

Источник : УЦОЯО

