НМТ-2025: скільки часу триває тестування та які етапи включає

Національний мультипредметний тест у 2025 році залишається основною формою вступних випробувань для абітурієнтів до закладів вищої освіти України.

Факти ICTV дізнавалися, скільки часу дають на НМТ та як все встигнути.

НМТ-2025: скільки часу виділяється

Згідно з даними Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), НМТ-2025 триває 240 хвилин, тобто 4 години. Цей час передбачає виконання завдань з чотирьох навчальних предметів, обов’язкових та вибраних:

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українська мова (обов’язково);

математика (обов’язково);

історія України;

інший предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, англійська мова).

Скільки триває НМТ та як розподітити час

Тестування проводиться у комп’ютерному форматі. Процедура проходження НМТ складається з двох етапів. На першому ви виконуватимете завдання з української мови та математики, а на другому — з історії України та обраного вами предмета.

На виконання кожного етапу виділено по 120 хвилин (2 години). Ви зможете самостійно розподіляти час між предметами в межах одного етапу, головне — стежити за таймером, який показує, скільки часу залишилось до завершення етапу. Між етапами передбачена 20-хвилинна перерва.

НМТ, скільки годин триває:

Українська мова – 60 хвилин.

Математика – 60 хвилин.

Історія України – 60 хвилин.

Обраний предмет – 60 хвилин.

Але це лише орієнтовні рамки. Якщо, наприклад, краще дається мова і ви справляєтесь за 40 хвилин, залишок можна витратити на математику.

В аудиторії, де проходитиме НМТ, вас чекатиме робоче місце з комп’ютером, підключеним до інтернету, на якому вже відкрито головну сторінку сервісу. Доступ до інших вебсторінок буде заблокований.

Перед початком тестування інструктор озвучить важливу інформацію, тож варто уважно слухати. Якщо не дотримуватись правил проходження тесту, вас можуть не допустити до подальшої роботи, а результати анулюють.

У разі технічних проблем або поганого самопочуття одразу повідомте інструктора. Якщо вважаєте, що під час тестування порушили процедуру, яка могла вплинути на результат, до виходу з тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ) подайте апеляційну заяву відповідальній особі. Після виходу заяву подати не можна.

Якщо оголосять повітряну тривогу до початку допуску, йдіть до укриття та залишайтеся там до повідомлення про її завершення. Якщо тривогу оголосять під час тестування, роботу заблокують і ви повинні чітко виконувати вказівки старшого інструктора.

Якщо через непередбачені обставини або погіршення здоров’я ви не зможете завершити тест, матимете можливість пройти його під час додаткових сесій за умови подання відповідної заяви у встановлений термін.

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Джерело : УЦОЯО

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