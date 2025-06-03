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РФ запустила кампанию по дискредитации украинских переговорщиков — ЦПД

переговори у Стамбулі
Фото: Getty Images

Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации украинской переговорной группы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как РФ пытается дискредитировать украинских переговорщиков

Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский заявил о якобы “двусторонней встрече” с министром обороны Украины Рустемом Умеровым накануне переговоров в Стамбуле. Но эта информация не соответствует действительности.

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На самом деле встреча состоялась в присутствии главы МИД Турции Хакана Фидана, который выступал посредником.

Заявления о якобы “закрытых договоренностях”, достигнутых на этой встрече, являются манипуляцией, направленной на подрыв доверия к украинской переговорной группе.

В ЦПД отмечают, что пропаганда РФ готовит двухвекторную информационную атаку против украинских представителей на переговорах в Стамбуле.

— Внутри Украины будут распространяться вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. На западную аудиторию — месседжи, что якобы именно Украина «затягивает мирные переговоры». Тогда как именно Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня, — отметили в ЦПД.

Там добавили, что целью Москвы является подмена реальности и навязывание нарратива, в котором агрессор выдает себя за “миротворца”.

Напомним, 2 июня состоялись еще одни переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ. Делегации передали друг другу документы при посредничестве турецкой стороны.

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