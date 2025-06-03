РФ запустила кампанию по дискредитации украинских переговорщиков — ЦПД

Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации украинской переговорной группы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как РФ пытается дискредитировать украинских переговорщиков

Помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский заявил о якобы “двусторонней встрече” с министром обороны Украины Рустемом Умеровым накануне переговоров в Стамбуле. Но эта информация не соответствует действительности.

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На самом деле встреча состоялась в присутствии главы МИД Турции Хакана Фидана, который выступал посредником.

Заявления о якобы “закрытых договоренностях”, достигнутых на этой встрече, являются манипуляцией, направленной на подрыв доверия к украинской переговорной группе.

В ЦПД отмечают, что пропаганда РФ готовит двухвекторную информационную атаку против украинских представителей на переговорах в Стамбуле.

— Внутри Украины будут распространяться вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях представителей делегации с россиянами. На западную аудиторию — месседжи, что якобы именно Украина «затягивает мирные переговоры». Тогда как именно Россия систематически избегает договоренностей о прекращении огня, — отметили в ЦПД.

Там добавили, что целью Москвы является подмена реальности и навязывание нарратива, в котором агрессор выдает себя за “миротворца”.

Напомним, 2 июня состоялись еще одни переговоры в Стамбуле между Украиной и РФ. Делегации передали друг другу документы при посредничестве турецкой стороны.

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