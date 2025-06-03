РФ запустила кампанію з дискредитації українських переговорників – ЦПД
Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як РФ намагається дискредитувати українських переговорників
Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський заявив про нібито “двосторонню зустріч” з міністром оборони України Рустемом Умєровим напередодні переговорів у Стамбулі. Але ця інформація не відповідає дійсності.
Насправді зустріч відбулася у присутності очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником.
Заяви про буцімто “закриті домовленості”, досягнуті на цій зустрічі, є маніпуляцією, спрямованою на підрив довіри до української переговорної групи.
У ЦПД зазначають, що пропаганда РФ готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі.
— Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті зв’язки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію — меседжі, що нібито саме Україна “затягує мирні перемовини”. Тоді як саме Росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню, – наголосили у ЦПД.
Там додали, що метою Москви є підміна реальності та нав’язання наративу, у якому агресор видає себе за “миротворця”.
Нагадаємо, 2 червня відбулися ще одні переговори у Стамбулі між Україною та РФ. Делегації передали одна одній документи за посередництва турецької сторони.