Зеленский об обстреле Украины: трое погибших, раненых – почти полсотни

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на одну из самых мощных атак России за время полномасштабной войны, подчеркнув необходимость решительных действий со стороны мира.

– Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни, – заявил президент в обращении, опубликованном после ночной атаки.

Зеленский об атаке на Украину 6 июня 2025

Зеленский уточнил, что оккупанты нанесли удары почти по всей территории Украины, в частности по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям.

– Всего сегодня в ударе было более 400 дронов и более 40 ракет, в частности баллистических. Ранены 49 человек. К сожалению, на данный момент известно о трех погибших – это сотрудники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным, – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских воинов за защиту, подчеркнув, что часть вражеских ракет и дронов удалось уничтожить. В то же время он подчеркнул — Россия должна понести ответственность, а без активной международной реакции война будет продолжаться.

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— Мы многое сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, надавив на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни — это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно, — подчеркнул президент.

По официальным данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по территории Украины 407 ударных беспилотников и 44 ракеты, среди которых были 6 баллистических и 38 крылатых.

Силы ПВО уничтожили до 200 дронов и около 30 ракет. Взрывы прогремели в Киеве, Луцке, Львове, Тернополе и других городах. На местах обстрелов работают спасатели, продолжаются поисковые и восстановительные работы.

Источник : Офис президента

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