Зеленський про обстріл України: троє загиблих, поранених – майже пів сотні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на одну з найпотужніших атак Росії за час повномасштабної війни, наголосивши на необхідності рішучих дій з боку світу.

– Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю, – заявив президент у зверненні, опублікованому після нічної атаки.

Зеленський про атаку на Україну 6 червня 2025

Зеленський уточнив, що окупанти завдали ударів майже по всій території України, зокрема по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

– Загалом сьогодні в ударі було більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістика. Поранено 49 людей. На жаль, на цю хвилину відомо про трьох загиблих — це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним, — сказав Зеленський.

Глава держави подякував українським воїнам за захист, підкресливши, що частину ворожих ракет і дронів вдалося знищити. Водночас наголосив – Росія має понести відповідальність, а без активної міжнародної реакції війна триватиме.

Зараз дивляться

– Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя – це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче, – наголосив президент.

За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по території України 407 ударних безпілотників і 44 ракети, серед яких були 6 балістичних і 38 крилатих.

Сили ППО знищили до 200 дронів і близько 30 ракет. Вибухи пролунали у Києві, Луцьку, Львові, Тернополі та інших містах. На місцях обстрілів працюють рятувальники, тривають пошукові та відновлювальні роботи.

Джерело : Офіс президента

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