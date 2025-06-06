Ігнат про обстріл України 6 червня: Це була одна з найбільших атак РФ

У ніч на 6 червня Росія здійснила одну з найбільш масованих повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Скільки безпілотників та ракет застосувала РФ

Загалом по території України було випущено 407 ударних безпілотників та 44 ракети різного типу.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За його словами, основна хвиля ворожих дронів рухалась так званим повзучим наступом — від північних регіонів у напрямку західних областей.

– Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БпЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави, — зазначив Ігнат.

Крім того, зафіксовано застосування 6 балістичних ракет і 38 крилатих, з яких більшість були успішно знищені українською протиповітряною обороною.

– До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів, — повідомив речник Повітряних сил.

Атака на Україну 6 червня

З вечора четверга і протягом ночі 6 червня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні з використанням дронів, балістики та крилатих ракет Калібр.

Сьогодні вибухи лунали в Києві, Тернополі, Луцьку, Львові та інших містах України.

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