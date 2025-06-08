Загинув соліст Одеської опери Владислав Горай: виконував волонтерську місію

8 червня на Сумщині трагічно загинув Владислав Горай — соліст Одеської національної опери, відомий тенор та заслужений артист України. Він перебував у регіоні з волонтерською місією.

Про це повідомила Одеська національна опера.

Загинув Владислав Горай

– Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України – Владислав Горай, – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що голос Владислава Горая був відомий у всьому світі, а серцем він завжди залишався з Україною. Він був не лише видатним артистом, а й справжнім прикладом мужності, доброти та гідності.

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У найтяжчі моменти Горай не стояв осторонь – допомагав, волонтерив, підтримував тих, хто потребував.

– Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його. Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій мистецькій спільноті, – додали в національній опері.

Інформацію про місце та час прощання з Владиславом буде повідомлено пізніше.

Джерело: Одеська національна опера

Фото: Одеська національна опера

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