Мама, я дома, на родной земле: первые эмоции военных, освобожденных из плена РФ

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап 66-го обмена пленными между Украиной и Россией. Этот процесс стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле. Сразу после возвращения домой украинские защитники с улыбками и слезами звонили своим родным.

Факты ICTV собрали видео первых эмоций защитников после того, как состоялся обмен пленными сегодня.

Обмен пленными 9 июня: первые эмоции военных

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с первых моментов обмена пленными — на нем защитники звонят родным и искренне обнимаются после возвращения домой.

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Видео с обмена пленных президент коротко подписал: Дома.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец также поделился особенным моментом — первым разговором одного из бойцов с самым родным человеком — мамой. Военный с радостью сообщает о своем возвращении домой.

— Алло мама, мамуля, я приехал. Я дома. Все, я вернулся. Мама, все, я на родной земле. Мама, я скоро приеду. Я люблю тебя. Спасибо тебе за всё, за письма, мама. Я тебя люблю очень. Жду встречи, — сказал военных.

Кроме звонков к своим родным, один из освобожденных военных передал приветствие родным своего собрата. Этот момент показал в видео руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Он сказал, что очень сильно любит вас. С ним все хорошо, не переживайте, он скоро будет дома! — сказал военный.

На другом видео, которым поделилось министерство обороны, видно, как наши военные после обмена наконец выдыхают с облегчением. Это были настоящие эмоции — слезы, улыбки, объятия и долгожданные звонки домой.

Как отметил президент Украины, в рамках поэтапного обмена пленными будут возвращать раненых, тяжелораненых и военных в возрасте до 25 лет.

Сколько военных удалось вернуть во время обмена пленными 9 июня не известно. Эту информацию обнародуют только после полного окончания 66-го обмена.

Обмен пленных: РФ пыталась сорвать договоренности

Владимир Зеленский анонсировал проведение обмена пленными на прошлой неделе. По его словам, Москва согласилась обменять 500 военных 6 и 8 июня.

Однако, РФ пыталась сорвать договоренности. В частности, представитель России Владимир Мединский заявил, что якобы Украина сама отменила обмен, хотя Москва уже передала тела погибших и список пленных.

В ответ Координационный штаб заявил, что это неправда и противоречит достигнутым договоренностям.

Фото: Владимир Зеленский

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