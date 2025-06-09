Обмін полоненими 9 червня: Україна повертає поранених та воїнів до 25 років

9 червня додому повернулися українські захисники у межах домовленостей, досягнутих із російською стороною у Стамбулі. Це 66-й обмін полоненими.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 9 червня

– Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями, – повідомив Зеленський.

За словами президента, зараз Україна повертає поранених, важкопоранених, а також військових віком до 25 років. Він зауважив, що це складний процес із багатьма чутливими деталями, переговори ведуться майже щодня.

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Зеленський сподівається на повне виконання гуманітарних домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі, зауваживши, що Україна робить усе можливе, щоб повернути кожного.

– Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає, – додав президент.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що під час першого етапу обміну полонених в межах домовленостей з РФ у Стамбулі вдалося повернути воїнів ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТрО, а також захисників Морської піхоти України та Десантно-штурмових військ.

Крім того, під час 66-го обміну полонених вдалося повернути захисників Маріуполя.

– Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення, – зазначив Лубінець.

Міністр оборони України Рустем Умєров також прокоментував обмін полоненими, який відбуватиметься в декілька етапів впродовж найближчих днів.

– Також продовжується надзвичайно чутлива і болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів. Йдеться про повернення “на щиті” понад 6 000 українських захисників, які віддали життя за свободу України. Цей процес так само передбачений домовленостями, – додав Умєров.

Про роботу над поверненням тіл загиблих українських захисників повідомили й у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Міністр оборони зауважив, що Україна щодня працює над обміном полонених за формулою всіх на всіх. За його словами, це стратегічна мета країни.

Точна кількість повернутих захисників не відома. Як пояснили в КШППВ, з міркувань безпеки цю інформацію повідомлять тільки після завершення 66-го обміну полонених.

Зазначається, що звільнені військові отримають повну підтримку: їм відновлять документи, виплатять грошове забезпечення за весь період полону та одноразову допомогу. Крім того, передбачено курс медичної реабілітації.

Що відомо про обміни полоненими

2 червня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та РФ, за результатами яких досягнуто домовленості про обмін військовополоненими у форматі 1 000 на 1 000. Також розглядається можливість додаткового обміну 200 на 200.

Пізніше Зеленський уточнив, що під час консультацій російська сторона заявила про готовність обміняти вже в суботу та неділю (7-8 червня) 500 військових.

Втім, Кремль знову спробував зірвати досягнуті домовленості. Представник РФ Володимир Мединський заявив, що Росія нібито передала Україні тіла 1 212 загиблих та список із 640 полонених, але українська сторона начебто “раптово” скасувала обмін, відклавши його на невизначений термін.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували ці заяви, наголосивши, що вони не відповідають дійсності та суперечать попереднім домовленостям щодо повернення тіл і полонених.

Перед цим 16 травня в Туреччині під час переговорів між українською та російською сторонами було досягнуто згоди щодо масштабного обміну полоненими за схемою 1 000 на 1 000.

Обмін відбувався поетапно протягом трьох днів: 23 травня повернулися 390 полонених, 24 травня – 307 військових і 25 травня – ще 303 українці.

Фото: Володимир Зеленський

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