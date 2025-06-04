Росія готова передати 500 українських полонених цими вихідними – Зеленський

У суботу та неділю відбудеться обмін військовополоненими між Україною та РФ. Російська сторона готова обміняти 500 військових.

Про це повідомив президент України під час спілкування із журналістами у Києві.

Новий обмін полоненими

За словами президента, сьогодні українська група провела консультації щодо обміну, про які домовилися із росіянами.

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– Російська сторона інформувала, що цими вихідними може передати в суботу та неділю 500 наших військових із тієї тисячі, плюс, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти, готові до обміну відповідної кількості, – сказав президент.

Він додав, що наразі Україна не отримала списки, зазначивши: росіяни пообіцяли, що дадуть їх заздалегідь. Зеленський додав, що для Києва важливо, кого ми міняємо.

– Ми поки що списки знову не отримали, знову знаходяться якісь причини, але будемо все-таки наполягати, щоб українська сторона мала списки для обміну. Тим більше, що зрозуміло, що росіяни будуть готові зробити на суботу-неділю перші два обміни, – зазначив глава держави.

Щодо обміну тілами загиблих, то Зеленський сказав, що Україна має відповідні документи, які чітко свідчать про те, що Росія ідентифікувала 15, максимум 20% від усіх тіл, які в них є, це згідно з документами.

Президент наголосив, що у Стамбулі було домовлено стосовно чіткої ідентифікації, бо Україна не жартує з нашими військовими і з нашими полеглими.

— Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбутися, бо у нас вже був приклад. І тому після обміну розпочнеться робота на підготовкою обміну тілами, – сказав він.

Раніше Зеленський повідомив, що під час других переговорів у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Також розглядається можливість додаткового обміну 200 на 200.

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