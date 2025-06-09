РФ готовит серию информационных атак против Украины и Запада: детали от ЦПД
В ближайшие недели Россия активизирует свои попытки сорвать дипломатические усилия по завершению войны. Речь идет о масштабной информационной кампании, которая имеет целью посеять недоверие — как среди украинцев, так и среди международных партнеров.
Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации.
РФ готовит новую волну информационных атак
В центре назвали основные направления дезинформационной кампании:
- Дискредитация переговорной группы Украины.
Кампания будет направлена на подрыв доверия к делегации как в Украине, так и среди международных партнеров.
Пропагандисты могут распространять фейки о коррупции, “предательстве” и якобы кулуарных связях с РФ, чтобы делегитимизировать саму идею переговоров и посеять внутреннее напряжение.
— Через западные каналы будут распространяться месседжи о том, что именно украинская сторона “затягивает” процесс переговоров, действует “неконструктивно” или “срывает” договоренности. Такая риторика направлена на подрыв доверия к Киеву среди западных элит и ослабление международной поддержки Украины, — сообщили в ЦПД.
Параллельно Россия будет оправдывать свое нежелание к деэскалации. Вероятно, будут появляться новые заявления о якобы “террористической тактике” ВСУ.
Пропаганда будет распространять нарративы о “зверствах” украинских военных и терактах на территории РФ. Особый акцент сделают на ударах по военным объектам, таких как операция Паутина, подавая их как “террористические атаки”.
Также возможны громкие задержания “украинских диверсантов” в РФ для демонстрации “угрозы” и оправдания продолжения войны.
- Атаки на репутацию Украины и ее спецслужб.
После успехов украинской Службы безопасности российские медиа заявляют, что Киев угрожает даже США и может “делиться технологиями” с террористами.
— Поэтому центр прогнозирует нарастание пропагандистских нарративов с запугиванием граждан США угрозой террористических актов. Пропаганда РФ будет апеллировать к коллективной памяти теракта 11 сентября 2001 года, — говорится в сообщении.
Ожидается, что враг активизирует и нарративы о якобы неспособности Украины самостоятельно планировать сложные операции, приписывая руководство СБУ спецслужбам Великобритании или США.
Таким образом российская пропаганда будет продвигать тезис о зависимой Украине.
- Манипуляции перед саммитом НАТО.
Перед саммитом Североатлантического блока в июне российская пропаганда может говорить о якобы разногласиях между странами НАТО, усталости от войны в Украине и “разочаровании в украинском руководстве”.
Кроме того, РФ может распространять фейки о якобы стремлении США дистанцироваться от урегулирования войны в Украине.
Цель — подорвать доверие к единству НАТО и деморализовать украинцев.
- Фейки о пленных и погибших.
Российская пропаганда активизирует манипуляции вокруг темы пленных, продвигая нарративы о якобы пытках со стороны Украины, подавляющем количестве украинцев в плену РФ и срывах обменов с украинской стороны.
Эти вбросы будут основываться на голословных заявлениях освобожденных россиян.
Также ожидаются спекуляции на теме обмена телами погибших — в частности, утверждения, что Украина якобы не забирает тела, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
- Запугивание украинцев и дезинформация о фронте.
В информационном пространстве растет количество сообщений о “стремительном наступлении” РФ, “угрозе захвата” новых городов и больших потерях среди украинской армии.
— Также ожидается, что Россия активизирует психологические операции против военнослужащих Сил обороны Украины. Возможны кампании с призывами к украинским бойцам сдаваться в плен, а также распространение новых фейков о “катастрофических потерях” среди украинских войск, в частности постановочных видео, — предупредили в центре.
Все эти сообщения имеют одну цель — запугать население, деморализовать воинов и посеять панику.
- Усиление угроз Европе.
Через свои медиа и дипломатов РФ снова будет поднимать тему “возможного применения ядерного оружия”, пытаясь напугать западные страны и заставить их уменьшить поддержку Украины.
Также ожидается, что будет распространяться мнение, что именно Запад якобы “провоцирует Третью мировую войну”.
- Манипуляции вокруг темы похищенных украинских детей.
Россия будет пытаться оправдать вывоз украинских детей, подавая это как “спасение”. Параллельно будут запускаться фейки о “преступлениях Украины против детей Донбасса”, в частности якобы о торговле детьми или торговле органами.
- Месяц гордости (Pride Month).
Во время Месяца гордости ожидается активизация российских информационных атак, направленных на разжигание социокультурных конфликтов в демократических странах.
Основной нарратив — якобы “агрессивное навязывание” ЛГБТ-ценностей Западом. В консервативных обществах эти месседжи будут использовать для дискредитации западных партнерств, продвигая тезисы об общем цивилизационном выборе РФ и народов Глобального Юга.
- Дискредитация саммита G7.
На фоне саммита G7 российская пропаганда активизирует попытки дискредитировать его темы и решения. Цель — ослабить поддержку Украины и продвигать месседжи о якобы потере авторитета G7 как глобального формата.
Кремлевская пропаганда может направить усилия на Глобальный Юг, продвигая тезис, что G7 — это “клуб колониальных государств” с двойными стандартами: поддерживают Украину, но оправдывают военные преступления Израиля и страдания палестинцев.