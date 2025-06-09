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РФ готовит серию информационных атак против Украины и Запада: детали от ЦПД

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

В ближайшие недели Россия активизирует свои попытки сорвать дипломатические усилия по завершению войны. Речь идет о масштабной информационной кампании, которая имеет целью посеять недоверие — как среди украинцев, так и среди международных партнеров.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации.

РФ готовит новую волну информационных атак

В центре назвали основные направления дезинформационной кампании:

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  • Дискредитация переговорной группы Украины.

Кампания будет направлена на подрыв доверия к делегации как в Украине, так и среди международных партнеров.

Пропагандисты могут распространять фейки о коррупции, “предательстве” и якобы кулуарных связях с РФ, чтобы делегитимизировать саму идею переговоров и посеять внутреннее напряжение.

— Через западные каналы будут распространяться месседжи о том, что именно украинская сторона “затягивает” процесс переговоров, действует “неконструктивно” или “срывает” договоренности. Такая риторика направлена на подрыв доверия к Киеву среди западных элит и ослабление международной поддержки Украины, — сообщили в ЦПД.

Параллельно Россия будет оправдывать свое нежелание к деэскалации. Вероятно, будут появляться новые заявления о якобы “террористической тактике” ВСУ.

Пропаганда будет распространять нарративы о “зверствах” украинских военных и терактах на территории РФ. Особый акцент сделают на ударах по военным объектам, таких как операция Паутина, подавая их как “террористические атаки”.

Также возможны громкие задержания “украинских диверсантов” в РФ для демонстрации “угрозы” и оправдания продолжения войны.

  • Атаки на репутацию Украины и ее спецслужб.

После успехов украинской Службы безопасности российские медиа заявляют, что Киев угрожает даже США и может “делиться технологиями” с террористами.

— Поэтому центр прогнозирует нарастание пропагандистских нарративов с запугиванием граждан США угрозой террористических актов. Пропаганда РФ будет апеллировать к коллективной памяти теракта 11 сентября 2001 года, — говорится в сообщении.

Ожидается, что враг активизирует и нарративы о якобы неспособности Украины самостоятельно планировать сложные операции, приписывая руководство СБУ спецслужбам Великобритании или США.

Таким образом российская пропаганда будет продвигать тезис о зависимой Украине.

  • Манипуляции перед саммитом НАТО.

Перед саммитом Североатлантического блока в июне российская пропаганда может говорить о якобы разногласиях между странами НАТО, усталости от войны в Украине и “разочаровании в украинском руководстве”.

Кроме того, РФ может распространять фейки о якобы стремлении США дистанцироваться от урегулирования войны в Украине.

Цель — подорвать доверие к единству НАТО и деморализовать украинцев.

  • Фейки о пленных и погибших.

Российская пропаганда активизирует манипуляции вокруг темы пленных, продвигая нарративы о якобы пытках со стороны Украины, подавляющем количестве украинцев в плену РФ и срывах обменов с украинской стороны.

Эти вбросы будут основываться на голословных заявлениях освобожденных россиян.

Также ожидаются спекуляции на теме обмена телами погибших — в частности, утверждения, что Украина якобы не забирает тела, чтобы не выплачивать компенсации семьям.

  • Запугивание украинцев и дезинформация о фронте.

В информационном пространстве растет количество сообщений о “стремительном наступлении” РФ, “угрозе захвата” новых городов и больших потерях среди украинской армии.

— Также ожидается, что Россия активизирует психологические операции против военнослужащих Сил обороны Украины. Возможны кампании с призывами к украинским бойцам сдаваться в плен, а также распространение новых фейков о “катастрофических потерях” среди украинских войск, в частности постановочных видео, — предупредили в центре.

Все эти сообщения имеют одну цель — запугать население, деморализовать воинов и посеять панику.

  • Усиление угроз Европе.

Через свои медиа и дипломатов РФ снова будет поднимать тему “возможного применения ядерного оружия”, пытаясь напугать западные страны и заставить их уменьшить поддержку Украины.

Также ожидается, что будет распространяться мнение, что именно Запад якобы “провоцирует Третью мировую войну”.

  • Манипуляции вокруг темы похищенных украинских детей.

Россия будет пытаться оправдать вывоз украинских детей, подавая это как “спасение”. Параллельно будут запускаться фейки о “преступлениях Украины против детей Донбасса”, в частности якобы о торговле детьми или торговле органами.

  • Месяц гордости (Pride Month).

Во время Месяца гордости ожидается активизация российских информационных атак, направленных на разжигание социокультурных конфликтов в демократических странах.

Основной нарратив — якобы “агрессивное навязывание” ЛГБТ-ценностей Западом. В консервативных обществах эти месседжи будут использовать для дискредитации западных партнерств, продвигая тезисы об общем цивилизационном выборе РФ и народов Глобального Юга.

  • Дискредитация саммита G7.

На фоне саммита G7 российская пропаганда активизирует попытки дискредитировать его темы и решения. Цель — ослабить поддержку Украины и продвигать месседжи о якобы потере авторитета G7 как глобального формата.

Кремлевская пропаганда может направить усилия на Глобальный Юг, продвигая тезис, что G7 — это “клуб колониальных государств” с двойными стандартами: поддерживают Украину, но оправдывают военные преступления Израиля и страдания палестинцев.

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