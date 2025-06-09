РФ готовит серию информационных атак против Украины и Запада: детали от ЦПД

В ближайшие недели Россия активизирует свои попытки сорвать дипломатические усилия по завершению войны. Речь идет о масштабной информационной кампании, которая имеет целью посеять недоверие — как среди украинцев, так и среди международных партнеров.

Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации.

РФ готовит новую волну информационных атак

В центре назвали основные направления дезинформационной кампании:

Сейчас смотрят

Дискредитация переговорной группы Украины.

Кампания будет направлена на подрыв доверия к делегации как в Украине, так и среди международных партнеров.

Пропагандисты могут распространять фейки о коррупции, “предательстве” и якобы кулуарных связях с РФ, чтобы делегитимизировать саму идею переговоров и посеять внутреннее напряжение.

— Через западные каналы будут распространяться месседжи о том, что именно украинская сторона “затягивает” процесс переговоров, действует “неконструктивно” или “срывает” договоренности. Такая риторика направлена на подрыв доверия к Киеву среди западных элит и ослабление международной поддержки Украины, — сообщили в ЦПД.

Параллельно Россия будет оправдывать свое нежелание к деэскалации. Вероятно, будут появляться новые заявления о якобы “террористической тактике” ВСУ.

Пропаганда будет распространять нарративы о “зверствах” украинских военных и терактах на территории РФ. Особый акцент сделают на ударах по военным объектам, таких как операция Паутина, подавая их как “террористические атаки”.

Также возможны громкие задержания “украинских диверсантов” в РФ для демонстрации “угрозы” и оправдания продолжения войны.

Атаки на репутацию Украины и ее спецслужб.

После успехов украинской Службы безопасности российские медиа заявляют, что Киев угрожает даже США и может “делиться технологиями” с террористами.

— Поэтому центр прогнозирует нарастание пропагандистских нарративов с запугиванием граждан США угрозой террористических актов. Пропаганда РФ будет апеллировать к коллективной памяти теракта 11 сентября 2001 года, — говорится в сообщении.

Ожидается, что враг активизирует и нарративы о якобы неспособности Украины самостоятельно планировать сложные операции, приписывая руководство СБУ спецслужбам Великобритании или США.

Таким образом российская пропаганда будет продвигать тезис о зависимой Украине.

Манипуляции перед саммитом НАТО.

Перед саммитом Североатлантического блока в июне российская пропаганда может говорить о якобы разногласиях между странами НАТО, усталости от войны в Украине и “разочаровании в украинском руководстве”.

Кроме того, РФ может распространять фейки о якобы стремлении США дистанцироваться от урегулирования войны в Украине.

Цель — подорвать доверие к единству НАТО и деморализовать украинцев.

Фейки о пленных и погибших.

Российская пропаганда активизирует манипуляции вокруг темы пленных, продвигая нарративы о якобы пытках со стороны Украины, подавляющем количестве украинцев в плену РФ и срывах обменов с украинской стороны.

Эти вбросы будут основываться на голословных заявлениях освобожденных россиян.

Также ожидаются спекуляции на теме обмена телами погибших — в частности, утверждения, что Украина якобы не забирает тела, чтобы не выплачивать компенсации семьям.

Запугивание украинцев и дезинформация о фронте.

В информационном пространстве растет количество сообщений о “стремительном наступлении” РФ, “угрозе захвата” новых городов и больших потерях среди украинской армии.

— Также ожидается, что Россия активизирует психологические операции против военнослужащих Сил обороны Украины. Возможны кампании с призывами к украинским бойцам сдаваться в плен, а также распространение новых фейков о “катастрофических потерях” среди украинских войск, в частности постановочных видео, — предупредили в центре.

Все эти сообщения имеют одну цель — запугать население, деморализовать воинов и посеять панику.

Усиление угроз Европе.

Через свои медиа и дипломатов РФ снова будет поднимать тему “возможного применения ядерного оружия”, пытаясь напугать западные страны и заставить их уменьшить поддержку Украины.

Также ожидается, что будет распространяться мнение, что именно Запад якобы “провоцирует Третью мировую войну”.

Манипуляции вокруг темы похищенных украинских детей.

Россия будет пытаться оправдать вывоз украинских детей, подавая это как “спасение”. Параллельно будут запускаться фейки о “преступлениях Украины против детей Донбасса”, в частности якобы о торговле детьми или торговле органами.

Месяц гордости (Pride Month).

Во время Месяца гордости ожидается активизация российских информационных атак, направленных на разжигание социокультурных конфликтов в демократических странах.

Основной нарратив — якобы “агрессивное навязывание” ЛГБТ-ценностей Западом. В консервативных обществах эти месседжи будут использовать для дискредитации западных партнерств, продвигая тезисы об общем цивилизационном выборе РФ и народов Глобального Юга.

Дискредитация саммита G7.

На фоне саммита G7 российская пропаганда активизирует попытки дискредитировать его темы и решения. Цель — ослабить поддержку Украины и продвигать месседжи о якобы потере авторитета G7 как глобального формата.

Кремлевская пропаганда может направить усилия на Глобальный Юг, продвигая тезис, что G7 — это “клуб колониальных государств” с двойными стандартами: поддерживают Украину, но оправдывают военные преступления Израиля и страдания палестинцев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.