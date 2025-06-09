РФ готує серію інформаційних атак проти України та Заходу: деталі від ЦПД

У найближчі тижні Росія активізує свої спроби зірвати дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Йдеться про масштабну інформаційну кампанію, яка має на меті посіяти недовіру – як серед українців, так і серед міжнародних партнерів.

Про це попередив Центр протидії дезінформації.

Росія готує нову хвилю інформаційних атак

У центрі назвали основні напрями дезінформаційної кампанії:

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Дискредитація переговорної групи України.

Кампанія буде спрямована на підрив довіри до делегації як в Україні, так і серед міжнародних партнерів.

Пропагандисти можуть поширювати фейки про корупцію, “зраду” та нібито кулуарні зв’язки з РФ, щоб делегітимізувати саму ідею переговорів і посіяти внутрішню напругу.

– Через західні канали поширюватимуться меседжі про те, що саме українська сторона “затягує” процес перемовин, діє “неконструктивно” або ж “зриває” домовленості. Така риторика спрямована на підрив довіри до Києва серед західних еліт і послаблення міжнародної підтримки України, – повідомили в ЦПД.

Паралельно Росія виправдовуватиме своє небажання до деескалації. Ймовірно, з’являтимуться нові заяви про нібито “терористичну тактику” ЗСУ.

Пропаганда поширюватиме наративи про “звірства” українських військових і теракти на території РФ. Особливий акцент зроблять на ударах по військових об’єктах, такі як операція Павутина, подаючи їх як “терористичні атаки”.

Також можливі гучні затримання “українських диверсантів” у Росії для демонстрації “загрози” та виправдання продовження війни.

Атаки на репутацію України та її спецслужб.

Після успіхів української Служби безпеки російські медіа заявляють, що Київ загрожує навіть США і може “ділитися технологіями” з терористами.

– Тож центр прогнозує наростання пропагандистських наративів із залякуванням громадян США загрозою терористичних актів. Пропаганда РФ апелюватиме до колективної пам’яті теракту 11 вересня 2001 року, – йдеться в повідомлені.

Очікується, що ворог активізує наративи про нібито неспроможність України самостійно планувати складні операції, приписуючи керівництво СБУ спецслужбам Британії чи США.

У такий спосіб російська пропаганда просуватиме тезу про узалежнену Україну.

Маніпуляції перед самітом НАТО.

Перед самітом Північноатлантичного блоку в червні російська пропаганда може говорили про нібито розбіжності між країнами НАТО, втому від війни в Україні та “розчарування в українському керівництві”.

Крім того, РФ може поширювати фейки про нібито прагнення США дистанціюватися від врегулювання війни в Україні.

Ціль – підірвати довіру до єдності НАТО та деморалізувати українців.

Фейки про полонених і загиблих.

Російська пропаганда активізує маніпуляції навколо теми полонених, просуваючи наративи про нібито тортури з боку України, переважну кількість українців у полоні РФ та зриви обмінів з українського боку.

Ці вкиди ґрунтуватимуться на голослівних заявах звільнених росіян.

Також очікуються спекуляції на темі обміну тілами загиблих – зокрема, твердження, що Україна нібито не забирає тіла, щоб не виплачувати компенсації родинам.

Залякування українців та дезінформація про фронт.

В інформаційному просторі зросте кількість повідомлень про “стрімкий наступ” РФ, “загрозу захоплення” нових міст та великі втрати серед українського війська.

– Також очікується, що Росія активізує психологічні операції проти військовослужбовців Сил оборони України. Можливі кампанії із закликами до українських бійців здаватися в полон, а також поширення нових фейків про “катастрофічні втрати” серед українських військ, зокрема постановочних відео, – попередили в центрі.

Всі ці меседжі мають одну мету – залякати населення, деморалізувати воїнів і посіяти паніку.

Посилення погроз Європі.

Через свої медіа та дипломатів РФ знову підніматиме тему “можливого застосування ядерної зброї”, намагаючись злякати західні країни та змусити їх зменшити підтримку України.

Також очікується, що буде поширюватися думка, що саме Захід нібито “провокує Третю світову війну”.

Маніпуляції навколо теми викрадених українських дітей.

Росія намагатиметься виправдати вивезення українських дітей, подаючи це як “порятунок”. Паралельно запускатимуться фейки про “злочини України проти дітей Донбасу”, зокрема про нібито торгівлю дітьми чи торгівлю органами.

Місяць гордості (Pride Month).

Під час Місяця гордості очікується активізація російських інформаційних атак, спрямованих на розпалювання соціокультурних конфліктів у демократичних країнах.

Основний наратив – нібито “агресивне нав’язування” ЛГБТ-цінностей Заходом. У консервативних суспільствах ці меседжі використовуватимуть для дискредитації західних партнерств, просуваючи тези про спільний цивілізаційний вибір РФ та народів Глобального Півдня.

Дискредитація саміту G7.

На тлі саміту G7 російська пропаганда активізує спроби дискредитувати його теми та рішення. Мета – послабити підтримку України й просувати меседжі про нібито втрату авторитету G7 як глобального формату.

Кремлівська пропаганда може спрямувати зусилля на Глобальний Південь, просуваючи тезу, що G7 – це “клуб колоніальних держав” із подвійними стандартами: підтримують Україну, але виправдовують воєнні злочини Ізраїлю та страждання палестинців.

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