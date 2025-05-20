В Донецкой области оккупанты хотят “законсервировать” разрушенные районы городов для пропаганды — ЦПД

Оккупационные власти Донецкой области планируют, так сказать, законсервировать некоторые кварталы городов, которые были разрушены войной. Гауляйтер Денис Пушилин заявил, что в будущем эти руины будут показывать туристам как “пример героизма и памяти”.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

В Донецкой области не будут восстанавливать разрушенные районы

В Центре сообщили, что планы о “консервировании” разрушенных районов городов в очередной раз доказывают: обещания российского диктатора Владимира Путина о восстановлении Донбасса “лучше чем было” — ничего не стоят.

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— Никто не планирует ничего восстанавливать. Наоборот — россияне хотят превратить руины в декорации для пропагандистских туров. И этим лишь подчеркивают, что судьба жителей оккупированных территорий их мало волнует, — говорится в сообщении ЦПД.

Разговоры о так называемом сохранении исторической памяти являются лишь способом России скрыть свою несостоятельность и нежелание вкладывать деньги в восстановление разрушенных войной городов и сел.

Как отметили в ЦПД, со стороны российских захватчиков все чаще звучат отговорки. Так, Пушилин недавно признал, что восстановление многих сел является “экономически нецелесообразным”.

— Он фактически дал понять, что местным жителям остается просто смириться с потерей дома, — пишет ЦПД.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Фото: Центр противодействия дезинформации

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