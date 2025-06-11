В Херсоне после атаки РФ на энергообъект воду будут подавать по графику

Россия атаковала важный энергетический объект в Херсонской области, в результате чего в Херсоне отключили электричество и нет воды.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Атака на энергообъект

По информации областной администрации, российские войска нанесли удар по важному энергетическому объекту в области, что привело к серьезным нарушениям в энергоснабжении.

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— На данный момент спрогнозировать срок работ — невозможно. Жителей региона прошу отнестись с пониманием и подготовиться к длительному отсутствию электроснабжения, — отметил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Отключение электроэнергии в Херсоне

Из-за отсутствия электроэнергии в Херсоне введен график подачи воды.

Водоснабжение будет осуществляться с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 до завершения аварийно-восстановительных работ.

Также возможны перебои с водоснабжением на верхних этажах многоэтажек из-за технических особенностей работы систем.

Городские власти сообщили, что энергетики и все соответствующие службы делают все возможное для восстановления электроснабжения.

Об изменениях в графиках водоснабжения будут информировать отдельно.

Атака РФ на Херсон

Напомним, что утром 11 июня россияне дважды атаковали Херсон. В Шуменском микрорайоне города 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.

— Это было где-то в четыре часа, шкафы раскрылись, везде стекло, меня даже с кровати сбросило. Осколки разлетелись, и меня ранило, — рассказала пожилая херсонка.

В 06:30 под вражеский удар попала еще одна 65-летняя женщина с взрывной травмой, которую доставили в больницу.

За прошедшие сутки под артиллерийскими обстрелами и атаками дронов находились также другие населенные пункты Херсонской области.

В Надднепрянском россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль, в результате чего пострадали 63-летняя женщина и 61-летний мужчина с взрывными травмами и контузиями.

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