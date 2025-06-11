Взрывной волной сбросило с кровати: раненые рассказали об утренних обстрелах Херсона
11 июня армия РФ снова атаковала Херсонскую область, в результате обстрелов шесть человек в Херсоне и области получили серьезные ранения.
Атака Херсона
Утром 11 июня россияне дважды атаковали Херсон, в Шуменском микрорайоне города 85-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение руки.
— Это было где-то в четыре часа, шкафы раскрылись, везде стекло, меня даже с кровати сбросило. Осколки разлетелись, и меня ранило. Можете представить, какая была волна? — говорит пожилая херсонка.
В 06:30 под вражеский удар попала еще одна 65-летняя женщина. Со взрывной травмой ее доставили в больницу для дальнейшего лечения.
Последствия ударов по Херсонской области
За прошедшие сутки под артиллерийскими обстрелами, авиаударами и атаками вражеских дронов находились также населенные пункты Херсонской области.
Оккупанты прицельно били по жилым кварталам.
В Надднепрянском россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль, в результате чего пострадали 63-летняя женщина и 61-летний мужчина.
У них — взрывные травмы и контузии, кроме того, местная жительница получила осколочное ранение ноги.
Пострадавших доставили в больницу, где они получили необходимую помощь.
Отметим, что в медучреждение также обратилась 44-летняя жительница Белозерки. Медики диагностировали у нее взрывную травму и контузию и направили на амбулаторное лечение.
Источник и фото: Херсонская ОВА