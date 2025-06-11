У Херсоні після атаки РФ на енергооб’єкт воду подаватимуть за графіком
Росія атакувала важливий енергетичний об’єкт в Херсонській області, внаслідок чого у Херсоні виникло знеструмлення і немає води.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністарції Ярослав Шанько.
Атака на енергооб’єкт
За інформацією обласної адміністрації, російські війська завдали удару по важливому енергетичному об’єкту в області, що призвело до серйозних порушень в енергопостачанні.
— Наразі спрогнозувати термін робіт – не можливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, – зазначив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Знеструмлення в Херсоні
Через відсутність електроенергії у Херсоні запроваджено графік подачі води.
Водопостачання здійснюватиметься з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00 до завершення аварійно-відновлювальних робіт.
Також можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок через технічні особливості роботи систем.
Міська влада повідомила, що енергетики і всі відповідні служби роблять все можливе для відновлення електропостачання.
Про зміни в графіках водопостачання інформуватимуть окремо.
Атака РФ на Херсон
Нагадаємо, що вранці 11 червня росіяни двічі атакували Херсон . У Шуменському мікрорайоні міста 85-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки.
— Це було десь о четвертій годині, шафи розкрилися, скрізь скло, мене навіть з ліжка скинуло. Осколки розлетілися, і мене поранило, – розповіла літня херсонка.
О 06:30 під ворожий удар потрапила ще одна 65-річна жінка з вибуховою травмою, яку доправили до лікарні.
Минулої доби під артилерійськими обстрілами та атаками дронів перебували також інші населені пункти Херсонщини.
У Наддніпрянському росіяни атакували з дрона цивільну автівку, внаслідок чого постраждали 63-річна жінка та 61-річний чоловік з вибуховими травмами та контузіями.