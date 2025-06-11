У Херсоні після атаки РФ на енергооб’єкт воду подаватимуть за графіком

Росія атакувала важливий енергетичний об’єкт в Херсонській області, внаслідок чого у Херсоні виникло знеструмлення і немає води.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністарції Ярослав Шанько.

Атака на енергооб’єкт

За інформацією обласної адміністрації, російські війська завдали удару по важливому енергетичному об’єкту в області, що призвело до серйозних порушень в енергопостачанні.

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— Наразі спрогнозувати термін робіт – не можливо. Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, – зазначив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Знеструмлення в Херсоні

Через відсутність електроенергії у Херсоні запроваджено графік подачі води.

Водопостачання здійснюватиметься з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00 до завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Також можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах багатоповерхівок через технічні особливості роботи систем.

Міська влада повідомила, що енергетики і всі відповідні служби роблять все можливе для відновлення електропостачання.

Про зміни в графіках водопостачання інформуватимуть окремо.

Атака РФ на Херсон

Нагадаємо, що вранці 11 червня росіяни двічі атакували Херсон . У Шуменському мікрорайоні міста 85-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки.

— Це було десь о четвертій годині, шафи розкрилися, скрізь скло, мене навіть з ліжка скинуло. Осколки розлетілися, і мене поранило, – розповіла літня херсонка.

О 06:30 під ворожий удар потрапила ще одна 65-річна жінка з вибуховою травмою, яку доправили до лікарні.

Минулої доби під артилерійськими обстрілами та атаками дронів перебували також інші населені пункти Херсонщини.

У Наддніпрянському росіяни атакували з дрона цивільну автівку, внаслідок чого постраждали 63-річна жінка та 61-річний чоловік з вибуховими травмами та контузіями.

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