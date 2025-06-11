Украинцы смогут сбивать дроны и получать деньги: правительство поддержало экспериментальный проект

Кабинет министров принял решение, которое позволяет привлекать к противовоздушной обороне Украины не только военных, но и добровольцев. Речь идет о членах военизированных формирований и добровольческих подразделений территориальной обороны.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующее решение принято на заседании правительства 11 июня.

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Правительство поддержало предложение Минобороны по запуску экспериментального проекта во время военного положения (но не дольше чем на два года). Его суть заключается в усилении противовоздушной обороны, привлекая специальные ПВО-группы.

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Эти группы могут состоять из военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которые имеют соответствующие знания и навыки. Их будут привлекать для защиты от атак вражеских дронов и самолетов во время военного положения.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что к таким группам смогут присоединиться:

добровольцы из территориальных общин;

люди, которые не подлежат мобилизации;

те, кто прошел обучение и имеет соответствующий сертификат для работы с дронами.

Такие ПВО-группы смогут:

выявлять, сопровождать и сбивать воздушные цели;

использовать дроны, самолеты, личное оружие;

получать технику, оружие, боеприпасы от ВСУ;

использовать собственные авто и оборудование.

Эти группы будут подчиняться Силам теробороны, а при выполнении боевых задач — Командованию Воздушных сил ВСУ.

За присоединение к группам ПВО граждане смогут получать денежное обеспечение в размере до 100 тыс. грн/мес. (пропорционально участию). Эти средства будут выделяться из местных бюджетов.

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