Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Инвалидность в результате войны: льготы, выплаты и пособие
Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: Сибига поручил держать дело под контролем
Взрывы во Львове и области: поврежден промышленный объект в Дрогобычском районе
Вікторія Васьковська, редактор сайта
3 мин.

Украинцы смогут сбивать дроны и получать деньги: правительство поддержало экспериментальный проект

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет министров принял решение, которое позволяет привлекать к противовоздушной обороне Украины не только военных, но и добровольцев. Речь идет о членах военизированных формирований и добровольческих подразделений территориальной обороны.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующее решение принято на заседании правительства 11 июня.

Правительство разрешило добровольцам помогать в защите неба

Правительство поддержало предложение Минобороны по запуску экспериментального проекта во время военного положения (но не дольше чем на два года). Его суть заключается в усилении противовоздушной обороны, привлекая специальные ПВО-группы.

Сейчас смотрят

Эти группы могут состоять из военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которые имеют соответствующие знания и навыки. Их будут привлекать для защиты от атак вражеских дронов и самолетов во время военного положения.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что к таким группам смогут присоединиться:

  • добровольцы из территориальных общин;
  • люди, которые не подлежат мобилизации;
  • те, кто прошел обучение и имеет соответствующий сертификат для работы с дронами.

Такие ПВО-группы смогут:

  • выявлять, сопровождать и сбивать воздушные цели;
  • использовать дроны, самолеты, личное оружие;
  • получать технику, оружие, боеприпасы от ВСУ;
  • использовать собственные авто и оборудование.

Эти группы будут подчиняться Силам теробороны, а при выполнении боевых задач — Командованию Воздушных сил ВСУ.

За присоединение к группам ПВО граждане смогут получать денежное обеспечение в размере до 100 тыс. грн/мес. (пропорционально участию). Эти средства будут выделяться из местных бюджетов.

Читайте также
1 июня карта краснела от вражеских целей: Игнат рассказал об усилении дроновой ПВО
ППО

Связанные темы:

Война в УкраинеКабминУкраинауряд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь