1 июня карта краснела от вражеских целей: Игнат рассказал об усилении дроновой ПВО

В ночь на воскресенье, 1 июня, россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов и ракет (баллистических и крылатых) — 479 средств воздушного нападения. Нашей ПВО удалось сбить более 200 целей, остальные были локационно потеряны или подавлены РЭБом. Командование Воздушных сил обсуждает усиление дроновой противовоздушной обороны.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушная атака на Украину 1 июня

По словам Юрия Игната, когда наши дежурные силы смотрели на карту Украины во время той вражеской атаки, то она была красной от пятнышек — маркеров, — которые обозначают воздушные цели.

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— Россияне использовали тактику, о которой мы уже говорили: применение большого количества средств по одному объекту с пикированием с большой высоты, — подчеркнул представитель Воздушных сил.

По его словам, на совещании 2 июня командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко и командующие воздушных подразделений серьезно поднимали вопрос усиления дроновой противовоздушной обороны.

— Речь идет о зенитных дронах, которые помогают перехватывать. Готовятся экипажи на различных локациях на территории нашего государства. Будут введены новые подразделения, — рассказал Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что дроновую ПВО раньше больше применяли сухопутные войска, поскольку для них важно противодействовать разведывательным дронам, которых на линии фронта десятки и сотни.

Но уже и в глубине страны фиксируются вражеские разведывательные БпЛА. Кроме того, атаки Шахеды продолжаются каждую ночь.

— Поэтому развитие зенитных дронов, развитие дронов ПВО актуально и будет давать все более высокие показатели, — подчеркнул Юрий Игнат.

В ночь на 2 июня российский враг запустил по Украине 80 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и одну крылатую ракету Искандер-К. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 52 вражеских средства атаки. Из них 15 беспилотников уничтожено, а 37 — локально потеряны/подавлены РЭБ.

Источник : Украинская правда

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