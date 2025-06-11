Українці зможуть збивати дрони та отримувати гроші: уряд підтримав експериментальний проєкт
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дає змогу залучати до протиповітряної оборони України не тільки військових, а й добровольців. Йдеться про членів воєнізованих формувань і добровольчих підрозділів територіальної оборони.
Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 11 червня.
Уряд дозволив добровольцям допомагати в захисті неба
Уряд підтримав пропозицію Міноборони щодо запуску експериментального проєкту під час воєнного стану (але не довше ніж на два роки). Його суть полягає в посиленні протиповітряної оборони, залучаючи спеціальні ППО-групи.
Ці групи можуть складатися з воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних сил України, які мають відповідні знання та навички. Їх залучатимуть для захисту від атак ворожих дронів і літаків під час воєнного стану.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що до таких груп зможуть приєднатися:
- добровольці з територіальних громад;
- люди, які не підлягають мобілізації;
- ті, хто пройшов навчання і має відповідний сертифікат для роботи з дронами.
Такі ППО-групи зможуть:
- виявляти, супроводжувати та збивати повітряні цілі;
- використовувати дрони, літаки, особисту зброю;
- отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ;
- використовувати власні авто та обладнання.
Ці групи підпорядковуватимуться Силам тероборони, а під час виконання бойових завдань – Командуванню Повітряних сил ЗСУ.
За приєднання до груп ППО громадяни зможуть отримувати грошове забезпечення в розмірі до 100 тис. грн/міс. (пропорційно до участі). Ці кошти виділятимуться з місцевих бюджетів.